После падения скалы на туристические катера в Бразилии пострадали 32 человека, количество жертв выросло

После падения скалы на туристические катера в Бразилии пострадали 32 человека, количество жертв выросло

Спасатели предполагают, что скала откололась из-за размягчения почвы после дождей.

В Бразилии часть скалы упала на лодки с отдыхающими и утопила прогулочные катера.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

В результате падения погибли по меньшей мере 7 человек, 32 пострадали, а еще трое до сих пор ищут спасатели.

Все произошло на местном озере, где часто любят плавать туристы. Момент падения успели снять свидетели. Они же первыми увидели, как гигантская глыба отделяется от скалы, и пытались предупредить других криками.

К сожалению, три судна отплыть не успели, одно из них вообще затопило.

Спасатели предполагают, что скала откололась из-за размягчения почвы после дождей.

«Мы производим поисковые работы на поверхности воды и под ней с водолазами. Следствие продолжается. Работаем со свидетелями, членами семей и местными компаниями», – заявил командир пожарной службы Эдгард Эстево.

Новости мира: в Бразилии из-за падения части скалы погибли по меньшей мере 7 человек

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