После подтопления Херсон ждет жесткий комендантский час: люди ужасаются от того, что оставляет по себе вода

Со вчерашнего дня в Корабельном районе действует комендантский час, можно передвигаться всего три часа в сутки.

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Энергетики постепенно подключают дома к электричеству, откуда отступила вода, а криминалисты ищут тела погибших в результате подтопления людей. Накануне в городе объявили длительный комендантский час до понедельника, но он действует не во всем Херсоне, говорится в ТСН.

Саперы обследуют дома Херсона, еще накануне были затоплены. Большая вода идет с улиц города, оставляя кучу грязи и уничтоженных вещей. Во дворах, прилегающих к затопленному прибрежному району, вместо автомобилей стоят лодки.

Семейный магазин Алексея затопило на второй день великого потопа. “То, что было выше 1,50, все живет. Все, что ниже – нужно смотреть”, — говорит мужчина.

Под водой оказались крупы, овощи, фрукты, шоколадные батончики и консервы. Все затопленное мужчина складывает в припаркованную к магазину лодку. На нем Алексей спасал соседей. "Мы не были готовы к эвакуации полностью. Я прибыл после 8 вечера, вода была далеко. Я думаю, ну, пик прошел, немного она подтянулась. Думаю, все будет нормально, но когда я утром прибыл, здесь уже было высоко, я привозил мешки с песком и укреплял дверь, думал, что может 50 см зайдет, но она пошла выше и выше”, — вспоминает владелец магазина.

Большая вода уничтожила в магазине все до верхних полок. Когда подсохнет пол, нужно будет делать ремонт. Алексей не знает, удастся ли возобновить свой бизнес.

Со вчерашнего дня в районе действует комендантский час, можно передвигаться только три часа в сутки. Саперы должны осмотреть дома, чтобы там не было мин и боеприпасов, криминалисты будут искать тела погибших, а энергетики будут восстанавливать трансформаторные станции, чтобы заработали коллекторы. Обстрелы в городе не прекращаются. Пострадавшие при эвакуации из Левобережья, которую прицельно расстреляли российские войска, остаются под наблюдением медиков. В тяжелом состоянии до сих пор женщина 70 лет, она получила осколочные ранения поясницы и органов брюшной полости.

“В больницу поступило 6 человек, одна пациентка эвакуирована в Николаев, 5 пациентов после стабилизации состояния в переводе по отделениям травматология хирургия. Разные травмы скелетные, есть с поражением брюшной полости, грудной полости, сосуды”, — рассказывают медики.

В настоящее время медикам и местным активно подвозят средства для обеззараживания воды. Людей просят смотреть под ноги и меньше ходить по неубранным улицам. Комендантский час в Корабельном районе будет действовать до понедельника.

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