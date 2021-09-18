"После похорон Евы, пытаюсь увидеть сына": жажда мести бывшим приводит "к смертельному" разделения детей

После гибели дочери, отец умаляет о свидании с сыном бывшую жену.

Иногда разведенные экс-супруги готово довести ребенка до смерти, лишь бы запретить свидания с нелюбимой половиной.

ТСН.Тиждень расскажет трагическую историю бывшей пары, и с помощью специалистов покажет, как разведенным родителям цивилизованно делить малышей поровну и оставить их «целыми».

Известие об измене любимой жены стало лишь первым ударом для Владимира Скочка. Затем она стала настаивать на разводе. С болью отпустив жену, мужчина просил об одном — видеть своих детей. Но жена распорядилась иначе. Дети в обмен на имущество. И это привело к трагедии.

"Мой сын — это моя гордость и надежда, дочь — это мое сердце... при отсутствии сердца, говорить о чувствах невозможно" — со слезами на глазах признается Владимир.

Опечаленный человек утверждает, в тот роковой день экс-половина так хотела спрятать от него детей, вывозила их на большой скорости в авто. Детей он таки увидел — сына в больнице, дочь в гробу...

В этой ожесточенной войне между двумя взрослыми есть лишь детские жертвы.

Но как сделать так, чтобы экс-половинки научились делить малышей поровну? И что бывает с детьми, что только раз в месяц видятся с одним из родителей? Подробно знает ТСН.Тиждень и расскажет уже в это воскресенье в 19.30.

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