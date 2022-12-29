Остался лишь каркас: киевлян уже заселяют в отремонтированный дом после попадания ракеты в марте

В столице домов, где разрушены конструкционные элементы, 16. В целом, разрушений гораздо больше.

В Киеве горожан уже заселяют в отремонтированное здание после попадания ракеты в марте.

Из-за взрывной волны и пожара здесь остался лишь каркас.

Как государство планирует компенсировать пострадавшим ущерб от поврежденного имущества, говорится в сюжете ТСН 29 декабря.

74-летняя киевлянка Анна Петровна приглашает в свою старую-новую квартиру. Здесь она прожила 47 лет.

После того, как в этот дом попала ракета, женщина кочевала разными городами и квартирами. Наконец-то она перевезла сюда свои пожитки: вещей совсем мало.

"Это мне в Виннице дали посуду, волонтеры дали шторы, а эту кофту мне из Канады послали", - говорит Анна Петровна, имущество которой полностью сгорело.

16-этажка по улице Чернобыльской, 9А в Киеве пострадала одна из первых. Сюда попала российская ракета в середине марта.

В тот день здесь погибли два человека. А дом для жизни стал совершенно непригодным.

"Ракета как раз упала у входной группы. И вся входная группа залетела на первый этаж. Помещения вообще были черные, там была сажа", — говорит начальник строительного участка Александр Никитченко.

Сначала провели несколько этапов экспертизы – возможно ли возобновить высотку и безопасно ли будет в ней жить. Затем начали ремонт. Он длился около полугода.

"Дом выгорел полностью. Сначала нужно было расчистить некоторые конструкции, демонтировать, провести испытания, а уже после того остался только каркас. Из-за того, что внутри взрывная волна вынесла стены, пришлось восстанавливать конструктивные элементы, полностью заменять все сети... Те, что не полностью пострадали — это малое количество, квартиры четыре. Там были проведены только локальные ремонты. И когда пожар тушили, было много затоплено. Ужас был", — говорит Никитченко.

Сейчас до сих пор слышна работа строителей – здесь завершают ремонт. В частности, в выгоревшие полностью квартиры устанавливают газовые плиты и сантехнику.

"Финансировали из резервного фонда города Киева. Этот дом должен стоить 110 миллионов гривен, сейчас выполняем акты, будет немного меньше", — рассказывает директор коммунального предприятия по вопросам строительства жилых домов Александр Акимов.

В столице домов, где разрушены конструкционные элементы, 16. В целом, разрушений гораздо больше.

Александр Акимов отметил, что в Киеве 300 домов пострадали от взрывной волны. Повыбивало окна и двери. Их будут ремонтировать за счет резервного фонда государства.

Так что ждет людей, чьи дома уничтожены? В Министерстве развития общин и территорий Украины говорят, что своими силами Украине людей жильем не обеспечить. Потому они будут привлекать доноров.

"В настоящее время восстановление в формате текущего ремонта планируется восстанавливать за счет государственного, местных бюджетов и средства доноров. Дома в формате капитальных ремонтов это, скорее всего, средства доноров", — отметила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

Также в скором времени должен быть принят законопроект о компенсации.

"Мы ожидаем принятия законопроекта №7198, предусматривающего компенсацию за уничтоженное имущество. Люди на сумму повреждений, которая будет рассчитана, смогут приобрести себе жилье где угодно. На территории Украины", — говорит Козловская.

Между тем, в столице обещают восстановить еще 11 зданий до конца года. И пять – в следующем.

Напомним, мэр Виталий Кличко сообщил, что в небе над столицей удалось сбить 16 вражеских ракет.

После попадания был только каркас: киевлянам восстановили разрушенный дом

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