После предостережений власти об опасности хасиды наоборот начали приезжать в Умань заранее

Паломников не пугает ни война, ни боевые действия. Израиль тоже живет в следующих обстоятельствах.

В Умань Черкасской области уже начали прибывать хасиды, планирующие отпраздновать еврейский Новый год. В этом году он приходится на конец сентября – 25 число.

Как выяснил ТСН.ua, несмотря на предостережение от правоохранителей и городского головы Умани, первые паломники уже прибыли в Умань заранее.

"Они считают особой благодатью то, если они встречают новый год у могилы своего праведника. Считают, что в таком случае они успешно проведут следующий год. Безусловно, война не может не повлиять на их решение. Скорее всего, в этом году не приедут женщины и дети, пожилые люди, молодежь. Но определенное количество паломников не пугает ни война, ни боевые действия. Израиль тоже живет в таких обстоятельствах. Меседж нашего руководства понятен – мы не можем призывать приезжать, мы обязаны предупредить обо всех опасностях. Город готовится и эта подготовка серьезная – есть укрытия, и они будут функционировать", — рассказала ТСН.ua представитель фонда Раби Нахмана Ирина Рыбницкая.

"Когда начались первые месседжи о том, чтобы они не приезжали, они начали приезжать в достаточно небольшом количестве", – добавила Ирина Рыбницкая. Другими словами, хасиды начали действовать на опережение, опасаясь того, что позже въезд в Украину будет усложнен.

Напомним, ранее посол Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не сможет принять еврейских паломников на Рош-га-Шана.

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