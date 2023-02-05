После прилета в Дружковке раненая женщина сбежала из больницы, чтобы разгребать завалы: присоединился весь город

Мощные ракетные удары по Дружковке Донецкой области, в результате которых 5 человек получили ранения, повреждены 4 жилых дома и разрушен детский сад. Больше всего пострадала 5-этажка – там люди вынуждены целый день разбирать завалы, некоторые даже для этого сбежали из больницы, говорится в ТСН.

В условно тыловую Дружковку прилетело после полуночи, два мощных ракетных удара, взрывы слышали весь город — 9 человек пришлось спасать из-под завалов. “Я с одним спала ребенком, а папа – с другим, с меньшим. Когда первый удар был, то я укрыла с головой и говорю, сынок, только не двигайся, мы спим на стекле, чтобы не порезался. Так же и второй”, – рассказывают жители.

Взрыв был такой силы, что полностью рухнули перекрытия. Две ракеты прилетели, и только после этого началась воздушная тревога. Сюда сошлись люди со всего города, идут на спасение родным и близким, помогают спускать вещи, таскают клумки, метут мусор. Одна из ракет упала прямо у жилого дома и теперь здесь приходится зашивать все окна. К некоторым квартирам даже подходить опасно, балконы кусками нависают над местами, где люди вынуждены вылезать, чтобы спасти свое имущество.

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В одной из квартир, от которой мало что осталось, разгребала битый кирпич женщина, о которой рассказывают все – она одна из 5 раненых людей этого дома, но в больнице не смогла сидеть. "Женщина ранена, но прибежала из больницы и убирает у себя в квартире", — говорят соседи.

Ситуация с прилетом в Дружковке это еще и о взаимопомощи, приехали помогать даже из соседнего Краматорска, также регулярно переживающего обстрелы.

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