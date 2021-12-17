После прорыва трубы несколько домов и школа в спальном районе Киева остаются без воды

После прорыва трубы несколько домов и школа в спальном районе Киева остаются без воды

В школе сразу прервали уроки и отпустили детей домой, ведь в учебном заведении исчезла вода.

Жители столичной Оболони делятся в соцсетях информацией о прорыве коммуникаций. Подтопило территорию вокруг школы и под водой оказались запаркованные там машины.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Прорыв коммуникаций произошел прямо возле школы в 9 утра, территорию вокруг начало быстро заливать. Люди призывали спасать припаркованные автомобили, которые просто затапливало.

В школе сразу прервали уроки и отпустили детей домой, ведь в учебном заведении исчезла вода.

Сейчас коммунальщики уже немного откачали воду и работают над восстановлением коммуникаций. Однако вода еще полностью отсутствует, как в школе, так и в нескольких близлежащих многоэтажках.

Жители столичной Оболони делятся в соцсетях информацией о прорыве коммуникаций | Новости Киева

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