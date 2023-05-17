После ракетной атаки России в Киеве обнаружили мумифицированное тело: подробности жуткой находки

В полиции говорят, что ждут выводов экспертизы.
На Отрадном проспекте в Киеве соседи обнаружили в квартире мумифицированное тело человека. Жители говорят, что мужчина пролежал в квартире пять лет.
Нашли тело человека после последней массированной атаки россиян по Киеву. От мощной звуковой волны, дверь в квартиру открылась.
"Да, у нас был такой вызов. Жители дома обнаружили в квартире мумифицированное тело человека. Это тело мужчины. Открыто производство по статье 115 – с предварительной отметкой "внезапная смерть". Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Сколько тело пролежало в квартире, станет известно после заключения судмедэксперта",- рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.
Там добавляют, что дверь была выбита или открылась от взрывной волны во время последнего ракетного обстрела Киева.
"Тело обнаружили соседи. Они говорят, что в квартире никто не проживал. А после обстрела заметить в квартире мумифицированное тело человека", — добавляют в полиции Киева.
Напомним, Служба безопасности Украины нашла шестерых блоггеров, жителей Киева, снявших и распространивших работу сил ПВО во время массированной атаки России на Киев. За это им грозит до 8 лет лишения свободы.
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