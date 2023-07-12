После ранения в голову даже не двигался: реабилитологи Винницы помогли бойцу снова бегать

В Виннице реабилитологи вернули бойца в полноценную жизнь. После крайне тяжелого ранения в голову он был полностью неподвижн. Заново учился говорить, садиться и сумел встать на ноги. Врачи говорят, шансы у 36-летнего Олега самостоятельно ходить были мизерны, но благодаря настойчивости военного и команде специалисты, он уже медленно даже бегает, говорится в ТСН.

Сейчас Олег на беговой дорожке, а еще месяц назад он мог двигать только одной рукой. “Он был полностью неподвижен. Ни сесть, ни подняться, ни ходить”, — рассказывают в реабилитационном центре.

Олег военный 10 горно-штурмовой бригады, когда защищал позицию, получил тяжелое минное ранение в голову. Оставшийся в живых называет чудом. “Поступила команда огонь, я четыре “кабанчика” запустил и тут прилетела “ответка”. Я упал, услышал треск в голове. Сначала подбежал молодой парень, в рацию говорит – 200. Я лежу ничего не могу сказать. Думаю, какой я 200-й, если я 300-й. Ребята подбежали перевернули меня, говорят, он живой”, — вспоминает Олег.

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Научился ходить Олег в винницком реабилитационном центре, созданном всего полгода назад. Команда эрготерапевтов и логопедов научили его сначала говорить, потом писать, наконец ходить. Уже через два месяца Олег покинул колесное кресло. “Труднее всего было морально встать на ноги, немного боялся, если честно. Думал, как маленькие дети учатся ходить, здесь взрослому тяжело», – говорит боец.

Методику восстановления в этом центре разработали, опираясь на многолетний опыт работы с пациентами после инсультов. Проходящих бойцов лечение не ограничивают больничными стенами. “Если хотят ребята в бассейн, мы ездим, если рыбачить -идем, хотят играть волейбол, то они на заднем дворе играют. Вся реабилитационная команда должна понимать, что они это делают”, – говорят в центре.

"Все желания от пациента, если он настроен. Олег собрал всю свою волю в кулак, а грамотная работа сопровождавшей его реабилитационной команды, поддержка семьи, это очень сильно способствовало”, — убеждает реабилитолог.

Своими наработками винницкие медики готовы делиться с врачами других городов, чтобы помогать раненым бойцам возвращаться к полноценной жизни. “Они нуждаются не только в медицинской помощи. В первую очередь, их нужно социализировать к жизни и вернуть, чтобы они могли жить и работать самостоятельно”, — утверждает глава Винницкой психоневрологической больницы Софии Кучерук.

Олег же поставил целью не только ходить, а побежать к своим детям. Дома его ждут маленькие дочь и сын. "Цель добежать за детьми маленькими, догонять", — говорит Олег.

Также Олег после выздоровления хочет присоединиться к команде врачей и стать инструктором по тактической медицине.

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