После разрушений от обстрелов пришла большая вода: несмотря на подтопление, из Херсона выезжают единицы

Некоторые все же решились уехать в Николаев, но надеются как можно быстрее вернуться, как только сойдет вода.

В Херсонской области затоплены все прибрежные районы. По данным областной военной администрации, в эвакуации нуждаются почти 42 тысячи человек. По данным чрезвычайников, подтоплены 24 населенных пункта. Впрочем, по официальным сведениям полиции, пока эвакуировали более тысячи человек. Почти сотня жителей организовано выехали автобусом и поездом, остальные переселились к родственникам самостоятельно, говорится в ТСН.

Несмотря на то, что вода топит улицы Херсона, эвакуироваться жители не спешат. По возможности переселяются в другие районы подальше от воды. Главное, чтобы недалеко от дома. Ехать в другие города желающих немного, боятся покидать хозяйства. На вокзале ожидают эвакуационный поезд только 42 человека.

Оксана из херсонского микрорайона Остров, он ежедневно подвергается российским обстрелам, а теперь еще и подтоплению. Воду и электричество еще до подрыва Каховской ГЭС подавали сюда благодаря генераторам, говорит женщина. Сейчас не будет ничего.

Село Антоновка в пригороде Херсона - над рекой, оно почти разрушено россиянами, и ныне одним из первых приняло на себя большую воду. “С конца октября без электричества вода тоже не работает. Дому моему ничего не угрожает, но нижние части, овраги, это все будет, конечно, затоплено, и левый берег – это однозначно”, - говорит жительница Анна.

С вокзала поезд отправился на Николаев, а куда дальше, большинство эвакуированных не знает. Впрочем, говорят, как только вода сойдет - сразу назад.

В Николаеве их встречают волонтеры, регистрируют, спрашивают, кто останется, кто поедет дальше. В городе готовы принять и расселить тысячу человек, но большого наплыва не ожидают. “У нас такие люди сильные, они сами всегда решают свои проблемы и выбирают знакомых, друзей поближе к дому. Я не ожидаю, что будет большая волна из Херсона”, - заверил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Приют в Николаеве готовы предоставить надолго, но адреса волонтеры не разглашают.

Напомним, что мощные взрывы раздаются на затопленных территориях Херсонщины - в воде разрываются мины, которыми оккупанты нашпиговали левый берег Днепра. Россияне в свое время заминировали его, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил. После разрушения дамбы Каховского водохранилища большая вода начала размывать землю, оттуда выплыли противотанковые и противопехотные мины. Сталкиваясь, они взрываются прямо в воде. Так что украинским военным пришлось ограничить доступ к реке со стороны освобожденных территорий. Минная опасность вдоль береговой части Днепра сейчас критически высока, говорят чиновники.

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