После российского удара пробыла под завалами 20 часов: невероятная история спасения женщины из Константиновки

В Днепре спасают раненую женщину из Константиновки. Она 20 часов пробыла под завалами, почти без воздуха. Елена Канюка 12 марта была дома вместе с мужем, когда оккупанты выпустили по городу авиабомбы. Супруги оказались под руинами. Мужчину удалось достать за несколько часов, а вот к его жене добирались почти сутки. Она потеряла ногу. И признается, больше всего под завалами волновалась не за себя.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Еще в тяжелом состоянии после пережитого и потери ноги в реанимации, и Елена говорит: изо всех сил борется за единственное желание - жить дальше.

Женщину искали почти сутки. Признается: что ее спасут, уже почти не надеялась.

"Хотела, чтобы воздух ко мне попал. Дышать было нечем. Осколками стекла резала, чтобы воздух был. И потом кричала "помогите". Боль, конечно, адская! Я выдержала. Я сильная", - говорит Елена Канюка.

Елена Конюка.

Им обоим - 51 год. У медсестры стоматологии как раз был отпуск, а у мужа, работающего охранником, - выходной. В тот день они вместе были дома в доме на девятом этаже. Сели смотреть телевизор, как вдруг все вокруг начало рушиться.

"И все, в тот самый момент почувствовал, что я зажат полностью. Голова была полностью окружена стеклом - стеклопакет как корона битая. Двигаться было невозможно. Одна рука была только свободная. Еле-еле", - говорит Игорь Канюка.

Игорь Конюка.

Взрыв отбросил их - зажатые, они могли только перекликаться. Под руинами, говорят, больше всего волновались друг за друга.

"Она кричит, я ее слышу хорошо "Игорь, Игорь!". Я ей кричу "Елена, Елена!". Я сразу в горячке не осознал, что мы под тоннами завалов. Начал резко выкарабкиваться, рваться к ней. Потом понял, что дела не будет, кровь льется", - вспоминает мужчина.

Игоря достали через семь часов после удара, Елену - почти через сутки. Обоих в тяжелом состоянии доставили из Донецкой области в Днепр.

"Синдром длительного сдавления - он спровоцировал очень тяжелые последствия. И наши врачи поставили этих супругов на диализ. Другого выхода не было", - говорит врач.

Последствия обстрела Константиновки

За их жизнь продолжается борьба. Но в реанимации друг напротив друга они вспоминают тридцать лет вместе и обещают друг другу – еще столько же счастливых лет. Где будут жить после выздоровления еще не знают. Родной дом уничтожен до основания. Как смогут стать на ноги, прежде всего мечтают обнять сына и маму.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 15:00 17 марта. ЖЕНЩИНА 20 ЧАСОВ ПРОВЕЛА ПОД ЗАВАЛАМИ! Третья годовщина трагедии в Мариуполе

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