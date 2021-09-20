После рождения не мог самостоятельно дышать и есть, а до трех лет — молчал: удивительная история "шахматного гения"

После рождения не мог самостоятельно дышать и есть, а до трех лет — молчал: удивительная история "шахматного гения"

Максим родился преждевременно с экстремально малым весом — 950 граммов.

Семилетний Максим Криштафор недавно стал чемпионом по шахматам Одесской области в возрастной категории до 10 лет. Его уже называют маленьким шахматным гением, хотя при рождении были опасения, что у мальчика могут быть физические и умственные недостатки. Максим родился преждевременно с экстремально низким весом.

О том, как его спасли врачи и сделала мама, чтобы избежать тяжелых диагнозов, говорится 20 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Играть с рядовым соперником 7-летнем Максу Криштофору уже неинтересно, своих сверстников он уже легко переигрывает. Поэтому мечтает сыграть с чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

На кружок шахмат мама пришла с Максимом, когда ему было 3 года и 10 месяцев. Зашли случайно, но спокойно выйти уже не смогли. Малыш часами мог наблюдать за игрой, в которой еще ничего не понимал.

Уже через несколько лет он собрал все возможные для его возраста награды, стал чемпионом Одессы и области — в категории, где играют ребята значительно старше. Сейчас Максима называют шахматным гением, хотя после рождения прогнозировали, что у него могут возникнуть умственные и физические недостатки.

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Максим появился на свет преждевременно. В роддоме до сих пор помнят этот случай.

Он родился с весом 950 граммов и это была экстремальная вес — тогда в реанимации только начинали работать с такими детьми, и каждый день для такого малыша — это была маленькая победа. Он самостоятельно не дышал, не ел, даже температуру тела не мог поддерживать.

"Такие экстремальные дети, как Максим, даже потерю влаги не могут контролировать, она просто испаряется — и все", — объяснял врач.

Собственно в честь акушера-гинеколога Максима Юрьевича, который спас и маму и малыша, мальчика и назвали Максимом.

Ирина, мать Максима, вспоминает, что домой из больницы его выписали, когда малому исполнилось 3 месяца. Он был настолько маленький, что одежду пришлось заказывать у женщины, которая шила ее для кукол, или мастерить что-то самой.

Медики предупредили маму, что у ее сына могут возникнуть проблемы со зрением, сердцем и дыханием, может быть ДЦП и умственная отсталость. Они прошли все доступные методы реабилитации — массажи, тренировали мелкую моторику, слушали музыку, занимались со специалистами.

Однако до 3 лет Максим молчал. А тогда — начал выдавать все, что услышал и увидел за три года. Он начал читать и считать. В 4 года выучил таблицу умножения и сейчас его любимое занятие решать примеры даже на перемене. "Я могу умножать в голове двузначные числа", — хвастается он.

Одна из его тренеров, титулованная шахматистка Татьяна Морозова говорит, что у Максима феноменально работает логика и память. Она показывает 15 ходов на доске — 7-летний парень их воспроизводит. А после теории позволяет и немного творчества.

На Одесской "Соборке" местные шахматисты хорошо знают Максима и не каждый решится сыграть с ним партию, чтобы не осрамиться, проиграв ребенку.

Максим может непрерывно провести за игрой в шахматы 4-5 часов. Его амбиция — побить рекорд действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Он стал гроссмейстером в 13 лет и 4 месяца. У Максима для этого есть еще целых 6 лет.

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