После самой холодной за всю зиму ночи в Украину пришло стремительное потепление: чем это опасно и как уберечься

После самой холодной за всю зиму ночи в Украину пришло стремительное потепление: чем это опасно и как уберечься

Если холод страшен обморожением или переохлаждением, то резкий перепад температур тоже не пройдет незамеченным.

В Украину после сильных морозов пришло стремительное потепление. Сегодняшняя же ночь была самой холодной за всю нынешнюю зиму и у медиков сразу увеличилось количество пациентов с обморожением.

О том, как от морозов спасались одни и что делать тем, кому такое резкое потепление может навредить – 13 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, местами этой ночью было до минус 24 градусов. И это была самая морозная ночь за всю нынешнюю зиму. И на этом еще не конец, потому что за сутки все перевернулось с минуса на плюс.

И если холод страшен обморожением или переохлаждением, то такой резкий перепад температур тоже не пройдет незамеченным. Он может привести к инфаркту, инсульту или гипертоническому кризу.

"Это стресс для организма. Если взять пожилых людей, то у них сосуды уже склерозированы, они не могут так быстро реагировать на перепады температур", — объясняет врач-терапевт Майя Потолочная.

Кроме них, поберечься стоит малышам, подросткам и беременным женщинам. А это значит, что нужно как следует высыпаться, пить больше воды, выходить на свежий воздух и меньше стрессовать.

Резкое потепление в Украине: почему может быть опасным и как спастись

Вместе с потеплением синоптики прогнозируют и шквальный ветер. Например, в Киеве – до 25 метров в секунду. И если прогноз сбудется, то это будет впервые за почти полтора столетия наблюдений метереологов в столице.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

Читайте также: