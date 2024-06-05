После скандала – на повышение: кто причастен к назначению на должность Натальи Гуменюк

"Покровительницей" скандальной представительницы Сил обороны Юга называют экс-замминистра обороны Анну Маляр, которая тоже фигурировала в медийном скандале.

К назначению Натальи Гуменюк на должность заместителя начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" причастна бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр, которая теперь занимается связями с общественностью главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщило издание Oboz.ua со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания подчеркнул, что это назначение фактически стало повышением для Натальи Гуменюк, поскольку новая должность имеет более высокий ранг, чем должность спикера объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг", из которой ее уволили 19 апреля после резонансного скандала с представителями медиа.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандалах, которые в последнее время сопровождали Наталию Гуменюк, а также ее "покровительницу" Анну Маляр.

Увольнение Гуменюк

19 апреля текущего года Наталию Гуменюк уволили с должности главы пресс-центра Сил обороны Юга. Официальной причины увольнения тогда не называли.

Однако это произошло почти сразу после того, как ряд украинских и зарубежных медийщиков обвинил Гуменюк в некомпетентности и безосновательном препятствии работе СМИ.

Чем были недовольны журналисты

16 апреля ряд медийщиков призвали руководство ВСУ и Минобороны уволить спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк. Соответствующее заявление было направлено в адрес главкома ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Журналисты утверждали, что из-за противодействия Натальи Гуменюк недостаточно освещаются разрушительные атаки РФ на Херсон и Берислав по сравнению с боями на востоке Украины.

"На востоке нет Натальи Гуменюк, а на юге есть. Мы видим лицо защитников Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья, но не видим лиц защитников Херсонщины. На Херсонщине мы видим только госпожу Гуменюк", – говорится в заявлении.

Среди претензий – ограничения, установленные спикером и которые не позволяли фиксировать военные преступления России. Наиболее вопиющим случаем медийщики назвали запрет въезда в Херсонскую область, в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС.

По их словам, позже Гуменюк запрещала фиксировать страдания украинцев в части сел, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода, и снимать высохшее дно водохранилища.

"В отличие от других направлений, на Херсонщине нет доступа к больницам и стабпунктам, где лечат раненых и гражданских защитников", — говорится в заявлении.

Медийщики открыто заявляют, что им предлагали работать в "потемкинских окопах" в десятках километров от реальной линии фронта и фактически имитировать свою работу.

В заявлении журналисты призвали заменить Наталью Гуменюк "более компетентным лицом и не допускать его к какому-либо управлению коммуникациями.

Реакция Гуменюк на бунт медийщиков и свое увольнение

В эфире "Радио Свобода" Гуменюк заявила, что журналисты "не привели доказательств указанных фактов", а пресс-центр Сил обороны юга не нарушил никаких приказов командования.

"Все мероприятия, которые проходили, выполнялись абсолютно в соответствии с распоряжениями руководящих штабов… Освещение проходило в условиях сверхсложных. То, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели сразу после подрыва Каховской. в упрощенном порядке… но с учетом безопасности операций", — сказала она.

Когда 19 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил о "завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк", экс-представительница в своем Facebook лаконично отреагировала на кадровые изменения, написав: "А солнце все равно сильнее облаков...".

Реакция Сети на увольнение Гуменюк

Журналисты и общественность одобрительно откликнулись на решение Генштаба.

Журналистка BIHUS.Info Ан Жюлак написала: "Наталья Гуменюк больше не будет препятствовать работе военных корреспондентов и журналистов на Юге. Она уволена (прекращена командировка на должность)". Она выразила надежду, что на эту должность "объявится человек, понимающий роль медиа в войне".

Главный редактор "Суспільне Донбасс" Андрей Крамченков назвал соответствующее решение победой для южан Украины.

О ситуации высказалась и нардепка Марьяна Безуглая: "Полковница Гуменюк уволена. Это та, которая защищала одесского военкома и хамила военным корреспондентам. Еще один шаг к смене культуры в ВСУ. И честности".

Кого называют "покровительницей" Гуменюк

Возвращение Наталии Гуменюк в сферу военной коммуникации связывают с экс-замминистра обороны Анной Маляр.

Она пришла в Министерство обороны Украины в начале августа 2021 года. Кабмин 4 августа назначил Анну Маляр заместителем министра обороны по стратегическим коммуникациям и информационной политике.

В этой должности она часто критиковала медиа за вроде бы преждевременные сообщения об успехах на фронте, но сама попала в неприятный инцидент. Анна Маляр распространила ложную информацию об увольнении украинскими защитниками Андреевки на Бахмутском направлении, но объяснила, что такая коллизия произошла из-за того, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками.

18 сентября 2023 года Кабинет министров Украины уволил с должностей всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.

Скандал с Маляром в прямом эфире

12 апреля этого года экс-замминистра попала в скандал, доведя до слез народную депутатку Инну Совсун, муж которой служит более двух лет без отдыха, во время прямого эфира.

Анна Маляр заявила, что муж Совсун, как и другие военные, прежде чем уйти на фронт, должны почитать Конституцию и знать, что до конца военного положения демобилизация невозможна.

"А когда шел, он же знал норму Конституции, что демобилизация невозможна заранее до завершения военного положения? А как вы с Конституцией это совмещаете? Есть четкая норма. И знали, что демоблизировать не могут, пока идет военное положение”, — говорила она.

При этом Анна Маляр не давала Инне Совсун даже высказать свое мнение.

Впоследствии она объяснила, что принудило ее к такой категоричности и попросила прощения у Инны Совсун.

"Я не имела морального права так эмоционально реагировать на ток-шоу. Меня возмутил тот факт, что народный депутат Инна Совсун воздержалась, то есть не дала свой "голос" за жизненно важный для страны закон (о мобилизации – ред.). Но меня это не оправдывает. Я не права. Я прошу прощения у народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун", — написала она в Telegram.

Напомним, 5 июня стало известно о назначении на должность заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк.

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