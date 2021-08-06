После смерти мамы растила бабушка: девочку, которую суд приговорил отцу, не отдавали всем домом в Кременчуге (видео)

Девочка устроила истерику, поскольку не хочет жить с папой.

В Кременчуге Полтавской области суд постановил отдать отцу малолетнего ребенка, который три года жил у бабушки после смерти мамы. В защиту ребенка встали все жители многоэтажки, где он живет.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале Х * Кременчуг.

В Кременчуге в многоэтажку на улице Мичурина наведались представители исполнительной службы и правоохранительных органов, чтобы выполнить решение суда об изъятии ребенка у бабушки и передачи его отцу.

Пользователи в комментариях отмечают, что двое детей после смерти их мамы 3 года жили у бабушки. Отец одного ребенка, который отбывал наказание в тюрьме, выйдя на свободу, решил через суд вернуть себе дочь. Сама же девочка, когда ее начали забирать от бабушки, устроила настоящую истерику, чтобы ее не отдавали отцу.

"Бабушка очень хорошо следит за детьми. Всегда ухоженные и вежливые", — рассказала жительница дома Анна Маслова.

"Малым с бабушкой хорошо, она их хорошо одевает, и следит за ними", — добавляет местная жительница Екатерина.

Во дворе многоэтажки, где произошел инцидент, собрались жители дома, работники исполнительной службы, родные девочки и ее отец. Они буквально грудью бросились защищать ребенка.

В Крюковском отделе государственной исполнительной службы в городе Кременчуг ТСН.ua рассказали, что 3 августа получили исполнительное производство о немедленном отобрании малолетнего ребенка от бабушки к отцу.

"Во время проведения исполнительных действий 4 августа в порядке, предусмотренном законодательством, бабушку ребенка ознакомили с Постановлением об открытии исполнительного производства. Последняя сообщила, что не возражает против исполнения решения суда, если ребенок самостоятельно согласится пойти к отцу. 5 августа состоялись принудительные действия по исполнению решения суда, к которым были привлечены представители органов опеки и правоохранительных органов. Вернуть ребенка отцу не удалось, поскольку ребенок категорически отказывается идти к нему", — рассказал ТСН.ua Станислав Титов — начальник Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Полтавской области.

Он акцентировал внимание на том, что государственный исполнитель не применяет к ребенку физические и психологические средства влияния. Выполнение таких решений основывается на обеспечении норм других кодексов и Конвенции о правах ребенка, которые гарантируют, что он не расстается с родителями или опекунами, если не желает, за исключением случаев, когда компетентные органы определяют, что это необходимо в интересах ребенка.

"Принудительно ребенка государственный исполнитель не возьмет за руку и не поведет к отцу, пока он сама не захочет. Возможно, во время выполнения исполнительных действий будут привлекать психолога, но насильно ребенка отбирать не будут, ведь приоритетным является защита прав ребенка", — заверил ТСН .ua Станислав Титов.

В Кременчуге девочку, которую суд приговорил отцу, не отдавали всей многоэтажкой

Напомним, что в Харьковской области инспекторы ювенальноï превенцiï совершили рейд по проверке неблагополучных семей. Так, в одной из семей было изъято четырех детей.

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