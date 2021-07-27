После ударов упали на асфальт: в Киеве возле станции метро мужчины устроили массовые разборки кулаками

После ударов упали на асфальт: в Киеве возле станции метро мужчины устроили массовые разборки кулаками

Во время драки пострадали двое мужчин.

В Киеве возле станции метро "Минская" во вторник, 27 июля, молодые люди устроили массовую драку.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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Так, сначала на глазах у прохожих конфликтовали двое мужчин. Далее они начали выяснять отношения кулаками.

Один из нападавших ударил мужчину и тот упал на асфальт и не шевелился. Тогда к агрессору подошел другой мужчина, который также его ударил и тот упал.

Очевидцы пытались успокоить агрессоров. Сейчас на месте происшествия нет правоохранителей. Причины конфликта также неизвестны.

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