После включения света горят щитки и техника: эксперты рассказывают, как предотвратить пожары

Аварийные отключения электроэнергии обнажили слабые места в домах, горят щитки и бытовая техника, говорится в ТСН.

Большинство жителей спешит все сделать, когда есть свет, а такая одновременная нагрузка не всегда выдерживает электропроводку.

Жительница одной из многоэтажек Антонина вместе с мужчиной спасали подъезд от пожара, когда щиток на этаже загорелся утром на выходных. “Горело сильно и трещало как салют и все в дыму – в черном. Я позвала мужа. Нельзя же водой, но чем? А сейчас вода у всех есть впрок, то он и хлюпнул, так хоть огонь погас”, — рассказывает женщина.

Электрик, ликвидирующий последствия, советует всем запастись, если не огнетушителями, то песком, даже тем, что для кошек, потому что повториться вот такое может чуть ли не в каждом доме.

Также читайте Кипятила инструменты в камине и шила нитями для парусов: единственная акушерка в оккупированном Изюме принимала роды дома

Эксперт по ассоциации энергоаудиторов Украины советует срочно вызвать электриков и проверить свои щитовые. “Света долго нет, а когда включили, сразу давай стирать, приготовим есть. И если нагрузка немного была распределена времени, когда же у нас свет есть в определенный промежуток, то в этот промежуток стараются как можно больше включить. Это увеличивает нагрузку на систему”, – объясняет Вадим Листвин.

В новостройках горят стиральные машины, загораются роутеры, а еще происходит подтопление. Вода на верхние этажи подается с помощью насосов, когда света нет – нет воды, трубы пустые. Когда свет появляется, происходит гидроудар.

Так что жителям советуют выключать из розеток все бытовые приборы. От перепадов напряжения, чтобы не горелая техника, можно поставить релле. "Если напряжение сильно снизится или возрастет — выключает и сохраняет технику от выгорания", — добавляет эксперт.

А еще советует, если появляется свет не делать все одновременно – бойлер, стиральная машина, электрочайник или микроволновка должны работать поочередно. Еще лучше сплотиться с соседями, хотя бы в подъезде. Итого вызвать электричество, проверить щитки на всех этажах и заменить, где нужно, провода.

В столице уже произошло несколько взрывов. Хозяева забывали убрать газовый баллончик для разогрева пищи из электроплиты.

Читайте также:

Спутал с лисицей: в Одесской области охотник случайно ранил 13-летнюю девочку

Вместо "блицкрига" затяжная война: эксперты указали 7 основных ошибок диктатора Путина

21-летний парень из Ровенской области жестоко убил свою 17-летнюю девушку, а тело выбросил на улицу: фото