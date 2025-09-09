После войны часть Украины может стать пустырем: демограф ошарашил прогнозом

Александр Гладун

Известный украинский демограф Александр Гладун прогнозирует, что восток и юг Украины в будущем могут стать «пустырем». Это связано с активными боевыми действиями в этих регионах.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Демограф отметил, что юг и восток Украины, где сейчас идут активные боевые действия, даже после восстановления границ 1991 года могут длительное время оставаться пустырем, и государству придется думать о том, как изменить там ситуацию.

«Абсолютным пустырем эти территории не будут. Там и сейчас проживают люди, точнее, выживают. Это будет зависеть от политики государства, бизнеса, поступления инвестиций, какой будет ситуация с Россией. Все будет зависеть от государственной политики по экономическому развитию государства», — сказал Александр Гладун.

