После войны кто-то может стать бедным: Данилов о том, где сейчас украинские олигархи

После окончания войны станет понятно, чем занимались украинские олигархи, а некоторые из них даже станут бедными.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона.

"После того, как был принят закон об олигархах, он уже с первого дня проделал очень важную работу. Первое — общество о них стало говорить публично. До этого даже слово "олигарх" звучало как-то таинственно. Это была какая-то группа людей, которая была богатой А после принятия закона и во время войны я думаю, что очень многие из них внутренне осознаны.Во время войны люди анализируют очень много вещей. Я точно знаю тех олигархов, которые не выехали из Украины, я знаю тех, которые путешествуют туда- сюда", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что часть украинских олигархов может обеднеть по окончании войны.

"После войны всем будет известно, кто чем занимался, кто уехал заранее. О них мало кто говорит, потому что может кто-то из них после этой войны станет бедным. В эти времена сейчас поднимается очень много тем, которые до сих пор не поднимались. А это — вопрос двойного гражданства, наличие нескольких паспортов. Тогда у меня вопрос, а гражданином какого государства он есть. Это не стыд, но нужно сказать, сколько паспортов у тебя есть. В современном мире вы ничего не можете скрыть", — пояснил Данилов.

Напомним, Данилов рассказал о самых страшных днях войны в Киеве.

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