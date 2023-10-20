После войны Украина рискует превратиться в Монголию: ученый объяснил демографические угрозы

Почему никто не может сказать точного количества населения, проживающего на территории Украины, а все цифры, которые называют - условные.

После войны Украина рискует превратиться в Монголию. Как утверждают некоторые эксперты, есть определенный риск, что жизнь в стране будет сгруппирована вокруг двух-трех крупных городов, где сконцентрируется человеческий ресурс, а большие площади станут малолюдной пустошью. Подобное может произойти из-за дальнейшего падения экономики и нежелания возвращаться в Украину, тех украинцев, которые выехали за границу спасаясь от войны.

Люди, которые сейчас находятся за границей, будут нуждаться в долгосрочных гарантиях безопасности, особенно когда наступит время принимать решение о возвращении. Они боятся реакции общества, за их выбор найти убежище в другом государстве во время войны, а те, кто выехал незаконным способом - уголовной ответственности и преследования.

Насколько вероятен такой сценарий развития событий, сайт ТСН.ua поинтересовался в Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

Есть ли угроза опустошения?

В Институте отмечают, что, по их прогнозам, жизнь в послевоенной Украине будет концентрироваться вокруг шести метрополисов – Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Донецк. Именно они будут играть ключевую роль в послевоенном развитии страны и будут вовлекать в себя население.

"Конечно, есть угроза, что определенные территории Украины из-за войны могут превратиться в пустошь и стать безлюдными, это вполне вероятно. Например, отдельные районы Черниговской и Сумской областей, там похожие процессы происходили и до войны. А также регионы на востоке и юге, где сейчас ведутся активные боевые действия. Поэтому, возможно, что определенные территории станут необитаемыми из-за войны. Но, если территория будет пригодной для ведения, например, сельского хозяйства, то найдутся предприниматели, которые будут вести там деятельность и возвращать жизнь в этот регион", - рассказывает сайту ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

Последствия обстрела Сумщины в июле 2023 года / Фото: Сумская ОВА

Кто и когда вернется в Украину

Что касается вопроса возвращения украинцев из-за границы, то это зависит от ряда важных факторов. И, по сути, самый главный фактор – когда закончится война.

"Среди украинцев, которые уехали от войны в другие страны, периодически проводят опросы среди определенных категорий лиц. Мнение людей постоянно меняется. Иногда 50% планирует вернуться, а 50% - нет. Эти обследования важны с точки зрения исследования изменения установок беженцев, но все их с практической точки зрения следует воспринимать, как чисто теоретические. Человек дает ответы в зависимости от настроения и своего представления о ситуации, но для него после этого ничего не меняется, он продолжает жить своей жизнью. Важными будут результаты опросов, когда закончится война. Тогда этот вопрос станет конкретным - возвращаться домой или нет. Вот тогда ответы будут иметь реальный смысл, ведь от этого выбора будет зависеть дальнейшая судьба этого человека. Тогда он начнет считать: есть ли у него жилье в Украине, будет ли у него работа после возвращения, будет ли для его детей школа или детсад. Тогда он реально будет сравнивать свои перспективы с тем, что в дальнейшем сможет получать в той стране, где находится. Ведь не секрет, что финансовая поддержка наших беженцев будет прекращена странами-партнерами по окончании войны. Вот тогда будут принимать конкретные решения, а сейчас - это просто разговоры", - объясняет сайту ТСН.ua Александр Гладун.

Украинские беженцы в Германии / Фото: Getty Images

Эксперт добавляет, если большинство украинцев останутся за границей, тогда государство может столкнуться с дефицитом рабочей силы и нам придется привлекать трудовых мигрантов из других стран.

"Чем дольше будет продолжаться война – тем меньше людей вернется домой. Чем больше украинцев адаптируется к жизни в других странах, тем меньше шансов на их возвращение. О конкретных числах сейчас трудно что-то говорить. Но если в Украину начнут поступать инвестиции, скоро восстановят жилье и у людей будет достойная работа, гораздо больше украинцев вернутся домой", – добавляет Александр Гладун.

Экономика как фактор возврата

Эксперт говорит, что многие иностранные компании сейчас заявляют о намерениях инвестировать в восстановление Украины, но это огромный риск для них.

"Пока неизвестно придут они с инвестициями в Украину или нет. Потому что мы остаемся для них рискованной зоной из-за войны и постоянных обстрелов. Стоит отметить, что даже после окончания войны угроза никуда не денется, ведь будет сохраняться возможность повторного вторжения со стороны России", – добавляет Александр Гладун.

В конце концов все зависит от экономической состоятельности России для дальнейшей агрессии и темпов экономического развития Украины.

"Другая проблема – Украина остается рискованной зоной для инвестиций из-за несовершенной правовой системы. К сожалению, законы у нас не работают. Если кто-то решит "наехать" на какое-то предприятие, то защиты и правды владельцы просто не найдут. Поэтому мы остаемся рискованной зоной для вложения денег. А помощь от западных партнеров рано или поздно начнет сокращаться. Поэтому перед страной стоят очень большие вызовы", – отмечает эксперт.

Уровень поддержки украинских беженцев гражданами стран Восточной Европы/Инфографика: Globsec

Почему точное количество украинцев неизвестно

Сейчас никто не может сказать точного количества населения, проживающего на территории Украины. Кстати, в численности населения учитываются не только украинцы, но и иностранные граждане, которые постоянно проживают в стране. Все цифры, которые называют эксперты - условные. По словам Александра Гладуна, при учете численности населения существует своя система подсчета, которая пока не работает.

По словам эксперта, назвать точное число очень сложно, потому что с началом войны мы получили разделение на две категории населения: те, кто остается на территории страны, и тех, кто выехал за границу. Абсолютно точных данных просто не существует, потому что и до войны учет украинцев имел пробелы, а последняя перепись населения проводилась в далеком 2001 году.

Например, в мирное время, если человек уехал на длительное лечение в другую страну или на отдых, он оставался в численности жителей Украины. Если же она отсутствует больше года, то считается, что такой человек больше не живет в Украине и определенным образом учитывается.

Украинские беженцы в Польше / Фото: Associated Press

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда за рубежом находится более 6 миллионов украинцев, большинство из которых отсутствует более года. Но они не добровольно туда выехали, а вынужденно, из-за войны. Поэтому о численности украинцев можно говорить только в аспекте - сколько людей находится непосредственно на подконтрольной территории Украины. Поэтому мы оперируем очень приблизительными цифрами. Они и до полномасштабного вторжения были не очень точными, мягко говоря", - объясняет ученый.

Для чего крайне необходима перепись населения

Базовым числом для текущих ежегодных расчетов численности населения Украины есть результаты переписи населения, а она, как известно, проводилась в 2001 году. По рекомендации ООН перепись населения должна проводиться один раз в 10 лет, потому что за этот период теряется точность учета населения, в основном за счет миграции.

"В Украине рождаемость и смертность учитывается довольно точно, а вот миграция - нет. По оценкам различных экспертов, после 2001 года, из Украины выехали на постоянное проживание за границу от 1,5 до 3 миллионов человек. То есть эти люди, которые фактически живут в других странах, а по учету остаются в Украине. Вот такой казус. Он возник из-за того, что в Украине более 20 лет не проводилась перепись населения. Из-за этого мы давно потеряли точную численность собственного населения. И находимся в перечне 5 стран, которые считаются наиболее отсталыми в этом смысле в мире. Так что и сама база для дальнейших демографических исследований вызывает определенное сомнение. Поэтому, после окончания войны, нам нужно обязательно проводить перепись населения. Государственная служба статистики должна организовать этот процесс. Кроме того, нужно провести реконструкцию демографической ситуации с 2001 года до даты новой переписи населения. Пересчитать все числа за эти годы. Поэтому пока не состоится перепись, мы будем жить в состоянии большой неопределенности, имея в исследованиях погрешность - плюс-минус 1 миллион, а возможно и больше", - разъясняет Александр Гладун.

Почему учет населения важен

Он добавляет, что сейчас специалисты института делают только общегосударственные демографические прогнозы, а на уровне областей перестали делать прогнозы после 2009 года. Уже тогда числилось, что данные после последней переписи населения устарели и не очень надежны. Поэтому гарантировать надежность результатов таких исследований никто не принимался. Следовательно, огромная проблема с учетом численности населения в Украине была еще задолго до начала полномасштабного вторжения России.

К тому же, сюда добавилась еще одна проблема, когда Госстат подавал свои дачи после 2014 года.

"Государственная служба статистики исключила население Крыма из общего числа, которое предоставляли, а ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) полностью оставили. Хотя на этих территориях специалисты не могли посчитать ни рождаемость, ни смертность. Подавались "замороженные" данные по состоянию на 2014 год. Это также, определенным образом, вводило в заблуждение. Нужно было не включать население ОРДЛО как и Крыма в численность Украины, а считать их оккупированной территорией. Почему так получилось, нам не объясняют, или не хотят этого делать. Обычно, в странах где часть территории оккупирована и учет населения невозможно проводить, эту территорию исключают из учета и учитывается только численность по контролируемой территории. После возвращения территорий под контроль, учет населения восстанавливается. С помощью той же переписи и восстановления учета демографических событий", - объясняет Александр Гладун.

Кстати, по словам ученого, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, то уже в октябре того же года, быстро провела перепись населения. Они хотели знать, сколько людей проживает на оккупированной территории, определили человеческий ресурс региона и приняли все на учет. А мы, к сожалению, не смогли сделать этого с 2001 года.

Украинские беженцы в 2022 году / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ, объяснил, как будет происходить расселение украинцев после войны.

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