После возвращения к границам 24 февраля придет время забрать Крым и Донбасс — Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс российскими и не готова отдать эти территории.

Украина точно выиграет эту войну. Вопрос, какой ценой и вопрос времени.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского канала NOS.

Отвечая на вопрос, что для него победа, Зеленский сказал следующее: "Для меня победа – восстановление территориальной целостности. Абсолютно всех территорий. Я не считаю, что военным путем мы можем восстановить всю нашу территорию полностью. Если мы решим идти именно таким путем, то мы потеряем сотни тысяч человек. Именно так, то, что сейчас делает Россия: она теряет десятки тысяч людей. И чем дольше эта война будет, не десятки, а сотни тысяч потом будут".

Президент добавил, что "каждый украинец хочет, чтобы и Донбасс, и Крым мы вернули военным путем". Однако он считает, что следует вернуться к границам, которые были до 24 февраля, а затем решать вопросы дипломатическим путем.

"Я думаю так, что мы должны, как минимум, вернуться в 24 число (24 февраля – ред.), откуда началось вторжение, и после этого мы можем говорить об отстаивании нашей территории путем дипломатии", — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду, что сможет жить с остающимся в руках России Крымом, так же, как и частью Донбасса, Зеленский ответил отрицательно.

"Нет. Я говорю о том, что мы можем воевать с Российской Федерацией, но точно не до последнего человека. Если им (руководству РФ – ред.) все равно, мне не все равно. И если мы вернемся на линию 24 числа, то я уверен: Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс Российской Федерации. Мы никогда их не признаем (российскими – ред.)", — резюмировал президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, что согласен говорить с Путиным только потому, что все другие политические фигуры в России ничего не решают.

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