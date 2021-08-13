После вывода военных США в Афганистане правительство блокирует города из-за нападений самоубийц-подрывников

В Афганистане без войск США развернулась гуманитарный кризис, беженцы стекаются из разных частей страны.

Второй по величине город Афганистана, Кандагар — переходит к Талибана без заметного сопротивления. Три тысячи американских военных возвращаются в страну — только для того, чтобы помочь эвакуировать гражданский персонал с посольства в Кабуле и других американцев, которым рекомендовано немедленно покинуть Афганистан.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

«Мы не бросаем Афганистан. Это не эвакуация. Мы просто сокращаем количество гражданских», — убеждает представитель госдепа США Нед Прайс.

Кабул в пробках — целые районы города перекрыты, потому что власть боится нападений самоубийц-подрывников. Беженцы стекаются со всей страны и сидят под открытым небом. Гуманитарная катастрофа разворачивается на глазах.

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«Стоило американским войскам уйти — началось бедствие. Но я обвиняю не их, а нашего президента Гане», — говорит беженка.

Война с радикальными исламистами в Афганистане идет без малого двадцать лет. В 2001 после масштабного теракта в Соединенных Штатах, навсегда изменил мир — Америка и ее союзники по НАТО начинают войну в Афганистане. Уже через несколько месяцев Джордж Буш-младший охотно докладывает: «Благодаря нашим военным, нашим союзникам и храбрым афганским бойцам, режим Талибана умирает», — отмечал он.

Не выполняет обещания, связанные с Афганистаном, и следующий американский президент. «До конца этого года переходный период закончится, ответственность за безопасность Афганистана с тех пор лежат на афганские силы. Война Америки в Афганистане подходит к ответственному концу», — уверяет Обама.

Этого не произошло. Решительно выводить войска начал только Трамп и Байден в этом поддержал решение предшественника. Хотя многие аналитики предупреждали о последствиях. Мирные переговоры с талибами продолжаются с прошлого года, но никакого прогресса нет.

«Афганские военные — на стороне правительства, большинство считают коррумпированным. Многим не платили месяцами. Комбаты держат в подразделениях военных, которых давно нет и получают их зарплату. Все, кто может продают бензин, технику и боеприпасы. А с другой стороны — им противостоят идейные, мотивированные талибы», — отмечает военный аналитик Билл Роджио.

С начала августа талибы захватили две трети страны, города они берут почти не встречая сопротивления. Соединенные Штаты заявили, что афганцы должны сами бороться за свое государство. Евросоюз грозит талибам прекратить финансовую поддержку Афганистану, если в стране введут шариат — религиозное мусульманское право. Талибов все это пока не сдерживает.

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Немедленно оставлять страну призывает украинское МИД всех соотечественников, которые сейчас находятся в Афганистане.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал: в Афганистане сейчас не более сотни украинцев, пока никто желание уехать не высказал.

«Защита украинских граждан за рубежом является приоритетом... Мы уже начали отрабатывать пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. Сейчас украинцы не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их», — отметил министр.

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