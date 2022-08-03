Последнее китайское предупреждение: что для Украины и мира означает визит Нэнси Пелоси на Тайвань

За первым за 25 лет визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – третьего по уровню должности человека в Америке – наблюдал весь мир.

Некоторые сравнивали это с Карибским кризисом 1960-х, когда США и СССР были в шаге от ядерной войны.

Все видели не просто очень воинственную реакцию Китая. Пекин объявил о проведении военных учений частично в территориальных водах Тайваня. Но самое главное даже не это. Китай фактически взял Тайвань в военное окружение, бряцая оружием, а западные СМИ писали, что Пекин даже может сбить самолет из Пелоси.

В Белом доме и Конгрессе говорят, что спикер имела полное право посещать Тайвань, и это не меняет приверженности США политике одного Китая. В книге Сунь-дзы "Искусство войны" очень красноречивая фраза: "Высшим искусством войны является покорение врага без боя". Именно это и есть краткий итог визита Пелоси в Тайвань. США показали зубы, а Китай получил громкую публичную оплеуху.

ТСН.ua рассказывает, что он значит для мира и Украины.

В январе 2021 года, когда Джо Байден заходил в Белый дом, сказал: решающая битва будет между демократиями и автократиями. И визит Нэнси Пелоси в Тайвань – именно об этом. Как и Россия в Европе, Китай хочет распространить свое влияние в Азии. Пока Пекин не применяет для этого военную силу, но и не скрывает, что рассматривает силовой сценарий возвращения Тайваня.

В своей колонке для The Washington Post, опубликованной в день визита, Нэнси Пелоси написала, что отправляется в это путешествие, когда мир стоит перед выбором между автократиями и демократиями:

"Поскольку Россия ведет свою заранее спланированную незаконную войну против Украины, убивая тысячи невинных, даже детей, важно, чтобы Америка и наши союзники четко дали понять, что мы никогда не уступаем автократам".

Правда, последний визит спикера Палаты представителей в Тайвань был в далеком 1997 году. Тогда Тайбэй сразу после Пекина посещал республиканец Ньют Гингрич. Однако в апреле и мае уже 2022 двухпартийная делегация Конгресса США посещала Тайвань. Почему же эти визиты прошли спокойно и тихо, а полет Нэнси Пелоси, за которым наблюдал весь мир, привел к такому напряжению?

Еще за неделю до визита в американскую прессу просачивалась информация, что Белый дом и Байден лично не в восторге от этого, ссылаясь на предостережения военных. "Возможно, военные боялись, что наш самолет собьют китайцы", — честно признавала Пелоси. Однако, несмотря на это, все-таки полетела, потому что отступать уже было некуда: если бы поездку отменили, для Китая это была бы демонстрация слабости США и поощрение действий. Нет, наверное, пока не военных. Однако политическое давление на Тайвань Пекин точно бы увеличило.

Хотя США официально и повторяют, что придерживаются политики одного Китая и официально не признают независимость Тайваня, Пекин считает, что это не так. При президентстве Дональда Трампа госсекретарь Майк Помпео присылал поздравления президентке Тайваня с инаугурацией, тайваньских дипломатов принимали в Вашингтоне. Уже действующая Администрация Байдена не стала отказываться от этих мер, а госсекретарь Энтони Блинкен даже называл Тайвань "страной".

Никто на Западе не отрицает, что жители Тайваня – это китайцы. Собственно, более 95% населения Тайваня составляют китайцы. Однако, в отличие от Китая с коммунизмом, на Тайване демократия. А у мира уже есть яркий пример Гонконга, который Китай вернул себе в 1997 году, а затем установил там свои порядки. И судя по политике Пекина последних лет, он хочет навязать свои порядки не только на Тайване, но и единолично властвовать в целом регионе.

Анализируя визит Пелоси в Тайвань, Foreign Policy пишет, что этой осенью Си Цзиньпин будет выдвигаться на третий срок, и именно этим объясняется такая воинственная реакция Китая. Глава Коммунистической партии не может предстать перед своими однопартийцами слабым, иначе рискует потерять позиции. А в автократиях так обычно и бывает. Еще одна причина – это попытка Си Цзиньпина сплотить общественность исключительно на проблеме Тайваня, раскрутив ее до абсурда, чтобы китайцы не обращали внимания на глубокие проблемы в экономике страны. Не считая того нужно понимать и личные мотивы Пелоси. После промежуточных выборов в Конгресс этой осенью она вряд ли останется спикером Палаты представителей. А учитывая ее жесткую позицию в Китай и коммунизм, которая сложилась задолго до визита, это могло быть ее собственным желанием.

Также читайте Нападет ли Китай на Тайвань и почему этот конфликт опасен для Украины: объяснение экспертов

Впрочем, если посмотреть и почитать, как это комментирует ведущая американская пресса, мало приятного. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Нэнси Пелоси нужно было отложить этот визит на после съезда китайской Коммунистической партии. The New York Times, например , пишет, что это еще и ударит по союзникам США в регионе. Сейчас на свое войско Китай тратит в 20 раз больше, чем Тайвань. Поэтому США нужно удвоить свою поддержку и Тайваню, и региону в целом, чтобы снизить растущие аппетиты Пекина.

Когда самолет Пелоси приземлился в Тайване, государственные китайские СМИ сообщили, что их военные самолеты пересекали Тайваньский пролив. Позже Тайвань также подтвердил, что более 20-ти китайских военных самолетов заходили в зону действия его ПВО. Поэтому, да, действительно, напряжение сравнимо с Карибским кризисом. Но сейчас не те масштабы, и ядерный арсенал Китая и США просто нельзя сравнивать.

За тем, как Пелоси улетала из Тайваня, мир уже мало следил. Сейчас все внимание сосредоточено на том, как и чем закончатся китайские военные учения вокруг Тайваня, а также как Пекин будет увеличивать свое политическое давление. В частности, Китай уже ограничил поставки песка на Тайвань и приостановил импорт фруктов и рыбы из Тайваня, который зависит от экспорта на материк на 30%.

Ну а внимание украинцев приковано к тому, какие последствия этот визит Нэнси Пелоси будет иметь в отношениях между Китаем и Россией. Собственно, возможно, такой прямой и очевидной корреляции нет. Тем не менее, все западные обозреватели так или иначе сравнивали Тайвань с Украиной, освещая этот визит. Мол, если здесь США не покажут зубы, это еще больше развяжет Путину руки у войны против Украины.

С другой стороны, самое распространенное мнение с точки зрения негативных последствий этого визита для Украины – это еще большее сближение Путина и Си Цзиньпина. Китай уже покупает российскую нефть с большим дисконтом и помогает Москве обходить санкции. А может и военную помощь оказать, от чего пока удерживался, кроме чипов. Однако в таком случае есть большой риск подвергнуться мощным западным санкциям, чего ослабленная китайская экономика вряд ли выдержит.