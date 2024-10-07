Последнее смс командира 123 ТрО и почему солдаты отказались идти на штурм: военные откровенно рассказали, что произошло

Военные рассказали, что произошло в 123 бригаде ТрО.
По факту смерти командира 186 батальона 123 бригады терробороны Игоря Гриба начато служебное расследование. Из официальных источников известно, что он погиб на Угледарском направлении. Но неофициально распространяется информация о том, что комбат застрелился.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.
Что известно об погибшем Игоре Грибе
В Кривом Озере простились с погибшим командиром. На прощание с ним собралось чуть ли не вся громада. Впереди несли гигантский флаг Украины, в руках побратымов были почетные награды Игоря Гриба – орден Богдана Хмельницкого и орден "За мужество". Вдоль дороги люди становились на колени – так уважают героя, что вернулся на щите.
"Игорь жил у нас "через огород", как говорят. Я видела, как плакали люди, как люди говорили о нем и что говорили. Таких людей, таких командиров в Украине очень мало, если бы их было побольше наверняка война бы уже давно закончилась", — говорит директор районного исторического музея Руслана Паращенко.
Для него война началась в 2014 году. Игорь Гриб участвовал в боях на Савур-Могиле, в Иловайске, в обороне Марьинки и Красногоровки. 186-й батальон возглавил в 2021 году. Два года назад ему присвоили звание подполковника. В свои 33 года он имел посреди подчиненных большой авторитет. Ему доверяли, с ним шли в бой.
"Вот он был как отец для них, он был молод он с 1991 года, ребята на него молились. Порядочный, честный. Мы все учились у него любить Украину несмотря на его молодой возраст. Мы учились быть порядочными мы старались его копировать", — говорит бывший подчиненный комбата Вячеслав Сидоренко.
Обстоятельства смерти комбата в командовании пока не комментируют. На странице 123-й бригады террообороны, в состав которой входил батальон Игоря Гриба, сообщение: "Это был отдан военному делу и своей стране военнослужащий, командир, заботившийся об личном составе и не стоявший в стороне от проблем своего военного коллектива. Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются".
Военные не верят, что Игорь Гриб мог совершить самоубийство
Но неофициальные источники в СМИ сообщают: комбат совершил самоубийство на командно-наблюдательном пункте. И отмечают: его подразделение выполняло задачи на Угледарском направлении.
"Зная его характер, зная его отношение к жизни, зная его отношение к долгу и чести, я не верю в эту ситуацию, что он сам это мог сделать", — говорит Вячеслав Сидоренко.
Военный анонимно рассказал о положении дел в 123 бригаде ТРО
Другой военный, служивший с Игорем Грибом, согласился анонимно рассказать детали событий, предшествовавших гибели комбата. Батальон вывели из Херсона, бойцы должны были заменить на Угледарском направлении 72-ю механизированную бригаду.
"У нас кроме автоматов нет ничего, крупнокалиберный пулемет во рту РВП две штуки. Количество личного состава 20-30% максимум в ротах. По уставу эту бригаду нашу нужно было не менять, а выводить и доукомплектовывать. А нас туда бросили, даже гранат" не было, а с той стороны крыли танки, "Грады", КАБы, FPV, как комары летали", — говорит военный.
Как говорит наш собеседник, часть солдат отказалась идти на штурм, и комбат тоже понимал огромные риски.
"Он все прекрасно понимал и не зря написал командиру второй роты смс перед тем как это случилось, что "самое главное, сохрани людей". Он знал, что там все лягут, там бы не было ни трехсотых, никого. У нас никакой техники тяжелой нет, у нас только пикапы и то такие, что там все потрепанные рамы. То есть эвакуация была бы невозможной абсолютно", — отмечает собеседник ТСН.
"Парней с автоматами бросали против танков"
По факту смерти Игоря Гриба начато служебное расследование. Но уже сейчас, к его результатам, многие военные говорят: гибель комбата подняла проблему легкой пехоты ТРО, утверждает бывший сержант 186 батальона.
"Они считают, что раз ты тероборона — автомат дали, три рожка патронов и ребята вперед. А куда вперед с чем вперед? Против танков, против брони? Надо менять отношение к Теробороне. Это не только здесь, и на Харьковщине терробороновцев бросили смесили и здесь смесили, кругом терробороной затыкаются", — говорит бывший боец 186 батальона Александр Вишневский.
Кто заменит погибшего на посту комбата 186-го батальона, в командовании пока имен не называют. Дома у Игоря Гриба остались жена и ребенок.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 7 октября. Атака Кинджалом. Смерть КОМБАТА Гриба. Судный день в Израиле
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