Последнее сражение за церковь: останутся ли попы Московского патриархата в Украине после Пасхи

Нынешняя Пасха проходит на фоне переломных событий в Украине — облсоветы готовы на все, чтобы вытолкать коллаборантов в рясах из общин. Представители УПЦ заявляют о «погоне на веру» и призывают мирян встать на их защиту. ТСН.Тиждень выяснил, поможет ли закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, изгнать попов УПЦ из Украины?

В страстную неделю перед Пасхой сразу несколько облсоветов прямо запретили украинскую православную церковь в своих общинах. Впрочем, попы Московского патриархата не сдаются, потому что закон пока на их стороне. "Местные органы власти превышают свои полномочия. Они не могут самостоятельно запрещать какую-либо религиозную организацию", — утверждает Виктор Еленский, председатель Государственной службы этнополитики и свободы совести.

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Вмешиваться в церковные дела государство не может. Впрочем, может доказать, что вера стала инструментом враждебной пропаганды, а церковь прямо подчиняется второму Путину. Российские паспорта руководителей епархий, методички, как себя вести после полномасштабного вторжения, кремлевские агитки в промышленных масштабах и даже документ «героя РФ за захват Крыма» — это находила в храмах УПЦ МП Служба безопасности Украины. Казалось, какие еще доказательства связи церкви со злейшим врагом еще нужны, чтобы искоренить ее из сознания украинцев?

В Верховной раде вот-вот должны рассмотреть соответствующий закон. “Государство не против религий, а против структуры, которой руководит страна-агрессорка. Закон запрещает деятельность в Украине каких-либо религиозных организаций, имеющих связь со страной-агрессорой. Впрочем, его принятие явно хотелось бы ускорить», – комментирует секретарь СНБО Алексей Данилов.

Дополнительные доказательства причастности украинской православной церкви к патронам в Москве может найти еще и комиссия Минкульта. На этой неделе им удалось попасть в главную святыню православия — Киево-Печерскую Лавру.

Как это происходило, что там уже удалось найти, эксклюзивные кадры — уже в это воскресенье в 20.00 в марафоне "Єдині новини" в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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