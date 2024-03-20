Последние изменения к мобилизации: будут ли безумные штрафы, розыск уклонистов, е-повестки, отсрочка и бронь

Некоторые из нардепов предупредили, что во время окончательного голосования за законопроект о мобилизации "в зале будет бардак, и никто с гарантией не скажет, что получится в результате".

В Верховной Раде уже четвертую неделю продолжается эпопея с проработкой правок к законопроекту о мобилизации перед вынесением его на голосование во втором чтении. Депутатам необходимо так выписать нормы документы, чтобы учесть пожелания общества, военных, бизнеса и самих чиновников.

На каком сейчас этапе законопроект о мобилизации, что уберут оттудаа, а что оставят, читайте на ТСН.ua.

Как сообщила 13 марта народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, мобилизационный законопроект рассматривают по "блокам и тематикам". Это нужно, чтобы понять, какая позиция может быть в разных фракциях и вообще в комитете. В каждом блоке может быть от десятка до тысячи разных правок. Бобровская отметила, что нормы законопроекта до момента его окончательного принятия вообще невозможно комментировать.

"Потому что позиция Комитета во время голосований по тематикам – это одно, по поводу правок – другое. А в зале будет бардак, и никто с гарантией не скажет, что получится в результате", – отметила политик.

Хотя работа над нашумевшим законопроектом продолжается, народные избранники рассказали, что оставят, а что уберут из документа.

Электронные повестки и е-кабинет призывника

Народный депутат Ирина Фриз сообщила в комментарии ТСН.ua, что комитет поддержал регистрацию в электронном кабинете призывника как право военнообязанных, то есть это не будет обязательным. Комитет также отклонил идею введения электронных повесток.

"Почти единогласно комитет был против внедрения как обязанности электронного кабинета. Было принято решение, что это будет правом, возможностью для человека в возрасте от 18 до 60 лет после объявления военного положения переподтвердить свои персональные данные то ли через ЦПАУ, то ли через ТЦК и СП, то ли через электронный кабинет, если гражданин вызвался его сделать. То есть это право, а не обязанность", — рассказала народная депутат.

"Также было отклонено понятие отправки электронных повесток на электронный кабинет", — добавила она.

Электронные повестки в Украине / Фото: ТСН.ua

Преимущества для тех, кто сам добровольно пришел в ТЦК

Фриз сообщила, что комитет поддержал возможность для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК с отношением от конкретных воинских частей, осуществлять военную службу после обучения в этих в/ч.

Как пояснил нардеп Владимир Вятрович, поддержанная комитетом поправка гарантирует, что если человек сам прибыл в ТЦК с отношением от в/ч, то его отправят именно в эту часть, а не куда угодно.

"Чем больше вакансий в армии будет заполнено с помощью рекрутинга, тем меньше вакансий останется заполнить через мобилизацию. Причем качество пополнения через рекрутинг несравнимо выше – ведь и часть отбирает именно тех специалистов, которые ей нужны, и мотивация рекрутов совсем другая – они идут на конкретную должность в конкретную часть, где могут лучше реализовать свои способности", — написал Вятрович в Сети.

Отсрочка от мобилизации

В начале марта нардеп Федор Вениславский сообщил, что право на отсрочку от мобилизации получат аспиранты как бюджетной, так и контрактной формы обучений. Что касается студентов, то такое право будут иметь только те, кто получает второе высшее образование в последовательном формате.

Право на отсрочку будут иметь ухаживающие за лицами с инвалидностью I и II групп. Также это касается тех, кто по решению врачей ухаживает за человеком, нуждающимся в постоянном уходе. Однако, по новым нормам, у одного недееспособного лица может быть только один опекун, получивший отсрочку.

Отсрочка останется для усыновителей, опекунов детей-сирот, а также родителей, имеющих троих и более детей, патронатных воспитателей.

"Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", — отметил нардеп Егор Чернев.

Работа над отсрочкой продолжается

Как сообщила 19 марта Фриз, при рассмотрении правок комитет по нацбезопасности дошел до раздела изменений в 23 статью по поводу отсрочки от мобилизации. Учитывая, что несколько сотен правок разных авторов касается именно этого раздела с предложениями по редакции законопроекта, было решено подготовить общие комитетские правки, учитывающие предыдущие решения комитета по этим направлениям. Они являются объемными и общественно-резонансными. Ведь касаются отсрочки для военнообязанных:

органов государственной власти;

органов местного самоуправления;

лиц с инвалидностью;

тех лиц, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

тех, кто содержит ребенка единолично, если второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, постоянно находится за границей;

опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

занятых постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

членов семей I и II степени родства, занятых постоянным уходом за лицами с I или II группами инвалидности в случае отсутствия других;

научных работников и работников учреждений высшего и предвысшего образования;

тех, чьи родственники пропали без вести;

тех, чьи близкие родственники погибли;

освобожденных из плена.

"Все эти предложения после обсуждения с авторами и выработки компромиссной редакции можно свести в правках комитета, чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта уже в зале Верховной Рады Украины", — отметила депутат.

Отсрочка от мобилизации для студентов и аспирантов/коллаж ТСН.ua

Бронь от мобилизации за деньги

Напомним, ранее в марте нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Кабмине планируется привязать бронирование от мобилизации до уровня зарплаты. В частности, право на бронь получат те, кто получает зарплату от 35 тыс. грн.

В то же время нардеп Роман Грищук сообщил, что так называемое бронирование за деньги, скорее всего, не будет прописано в законопроекте о мобилизации.

"Не думаю, что это касается этого закона. Возможно, какое-то отдельное решение, но вряд ли это будет освещено в законопроекте, о котором мы говорим", – сказал народный избранник.

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18 марта нардеп Роман Лозинский высказал свою позицию, может ли быть принята в законопроекте о мобилизации норма о бронировании при зарплате в 35 тыс. грн.

"Этот вопрос еще, понимаете, любой такой квест, когда мы прошли 800 поправок из 4 тысяч, когда в некоторые дни мы возвращаемся к рассмотрению тех правок, которые уже были отклонены. Сейчас представители монобольшинства планируют сохранить эту норму, они хотят, чтобы был такой финансовый ценз. Но скажу вам так, наберет ли 226 голосов такое предложение в парламенте, то у меня очень большие сомнения", – рассказал Лозинский.

По его словам, такую бронь все же хотят предоставить, ведь соответствующая возможность пока не была указана в законе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бронь от мобилизации можно будет "купить" высокой официальной зарплатой? | Роман Лозинский

Ограничения для уклонистов

Нардеп Вадим Ивченко сообщил, что комитет исключил из законопроекта о мобилизации ограничения для уклонистов что касается управления авто и блокирования их счетов.

"Все остальные ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой, и пока будут рассматриваться на комитете", — сказал народный избранник.

Ограничения для уклонистов/Коллаж ТСН.ua

Будут ли штрафы для уклонистов?

Украинский журналист Юрий Бутусов изложил в Сети скриншот якобы новой концепции мобилизации и демобилизации, которая рассматривается в парламенте, и под которую планируется выписать очередной законопроект. Там содержатся скандальные нормы.

К примеру, в предложениях говорится, что военнообязанный должен пройти верификацию в течение 120 дней с даты утверждения Кабмином нормативно-правового акта, а также после введения электронного кабинета. Такие лица должны получить сертификат военнообязанного.

Наказание для тех, кто в отведенный срок не прошел верификацию или не явился в ТЦК после получения повестки, – штраф в 100 тыс. грн с предупреждением исполнить обязанность в течение двух недель.

с предупреждением исполнить обязанность в течение двух недель. В случае повторного игнорирования – штраф 200 тыс. грн .

. Далее – блокировка водительских прав, отмена государственной помощи, невозможность работать как ФЛП и другое.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новая мобилизация: стало известно о скандальных пунктах! 300 тысяч штрафа и "болезненные" ограничения!

Однако, как заверил нардеп Александр Федиенко, обнародованный Бутусовым документ и указанные там нормы являются неправдой.

"Глупости. Все что на скрине, не соответствует действительности", — прокомментировал нардеп и добавил: "Ни одна норма, что в таблице, в комитете не рассматривалась".

Депутат Фриз сообщила, что в законопроекте о мобилизации говорится об увеличении штрафов за нарушение, но речь не идет о суммах на уровне 100 или 200 тыс. грн.

"Было об увеличении штрафов, но таких сумм не видела. О мерах влияния – они обсуждались на одном из первых заседаний", – сказала политик.

Розыск уклонистов

Нардеп Ивченко сообщил, что в рамках рассмотрения законопроекта о мобилизации парламентарии допускают возможность разрешить подавать уклонистов в розыск. Также в планах – увеличить штрафы и админответственность за уклонение от мобилизации.

"Мы знаем об инициативе по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку – этот штраф будет увеличен. Если ты не явился во второй раз по повестке на ВВК, в военкомат, то будет еще больший штраф. А в третий раз, возможно, если ты специально избегаешь и так далее, по решению суда, я думаю, может человек подаваться и в розыск... Это все то, что в принципе предлагает правительство... Я уверен в том, что депутаты правоохранительного комитета будут рассматривать профессионально соответствующие предложения", – рассказал народный избранник.

Он отметил, что это может произойти только после того, как законопроект о мобилизации пройдет комитет по нацбезопасности и сессионный зал парламента.

"Тогда будет понятен формат, вокруг чего строить соответствующие предложения по КУоАП или Уголовному кодексу", – сказал Ивченко.

Изменения в порядке въезда/выезда за границу

Нардепк Ирина Фриз сообщила 15 марта, что, рассмотрев очередную порцию поправок к законопроекту о мобилизации, профильный комитет Рады поддержал изъятие норм об изменении порядка въезда/выезда за границу.

"Учитывая, что предложенная редакция правительственного законопроекта не отвечает требованиям правовой определенности, перегружена дополнительными требованиями по предъявлению документов при пересечении границы, которые могут создать препятствия не только для выезда, но и для въезда, она отклонена как такая, что противоречит статье 33 Конституции Украины", – объяснила депутат.

Изъятие транспорта у предприятий

Фриз сообщила ТСН.ua, что "были откорректированы позиции по изъятию транспортных средств у предприятий":

"Было предложено, чтобы были установлены четкие критерии, а также предельный процент по изъятию транспортных средств. Для того чтобы не происходило такого, что у одного предприятия изымают все, а у других все остается".

Мобилизация транспорта / Фото: ТСН.ua

Роль местных властей в мобилизации

Фриз сообщила, что комитет поддержал исключение из законопроекта нормы о подконтрольности местных советов военным администрациям, поскольку это нарушает Конституцию.

Нардеп проинформировала, что также было предложено дополнительно провести консультации по нормам об обеспечении органами местного самоуправления оповещения, мер по мобилизации и демобилизации. По словам политика, эти вопросы частично урегулированы в законе "Об обороне".

Впоследствии Фриз сообщила, что в комитете была поддержана новая редакция по поводу территориальных громад с постоянным населением до 10 тыс. в части возложения полномочий по оповещению и мерам мобилизации на районные госадминистрации, а не на старост.

Когда Рада проголосует законопроект о мобилизации во втором чтении

По оценкам нардепа Александра Федиенко, законопроект о мобилизации может попасть в парламент на голосование во втором чтении в середине апреля.

"Я об этом говорил и месяц назад, и полтора месяца назад, что примерно на конец марта-начало апреля законопроект уже попадет в парламент и, вероятнее всего, в середине апреля уже будет принят", — сказал Федиенко.

Мнение нардепа разделяет его коллега Ярослав Железняк.

"Выглядит так, что только в апреле мы его (законопроект – ред.) пройдем. И, соответственно, в середине апреля он может быть проголосован. Соответственно, вступит он в силу уже в середине мая, по прогнозам", – пояснил политик.

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