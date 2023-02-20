"Последние недели существования": военный рассказал, почему уменьшается роль ЧВК "Вагнер" на войне против Украины

Военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что "вагнеровцы" давно перестали играть ключевую силу.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Если с первых дней штурма Бахмута они были ключевой силой, задействованной на этом направлении, то сейчас это не так со времен взятия Соледара. Ведь его брали совместно с десантно-штурмовыми войсками регулярной армии, а не только "вагнеровцы". Вся эта ситуация с боеприпасами и то, что они начинают делать такие публичные обращения означает, что конфликт между Пригожиным и Минобороны набрал новые обороты и фактически Минобороны РФ приняло решение отстранить "Вагнер" и Пригожина от боевых действий. Собственно это мы сейчас и наблюдаем", — пояснил Андрусив.

Кроме того, эксперт завил, что есть проблема с боеприпасами в российской армии в целом.

"Очевидно, что Минобороны их бережет для себя, а не для "Вагнера". Также в самом "Вагнере" кризис с набором людей, потому что им это частично ограничили, а отчасти это уже физически невозможно делать, ведь десятки тысяч погибших никого не мотивируют" туда вступать. Мы видим исчезновение "Вагнера". Я думаю, что это последние недели его существования, после этого это будет просто вспомогательное подразделение, которое будет бросать как помощь регулярной армии", — сказал Виктор Андрусив.

ЧВК "Вагнер" Пригожина и война против Украины

Российский ЧВК "Вагнер" активно участвует в войне против Украины. Однако из-за больших потерь частная военная компания перестала быть популярной среди россиян, из-за чего "повар" Путина Пригожин начал вербовать "зеков" на войну против Украины.

Впоследствии стало известно, что российское Минобороны запретило ему это делать, поскольку решило перехватить инициативу у Пригожина. Сейчас военный преступник жалуется на то, что оккупационное Минобороны перестало снабжать снарядами "вагнеровцев", из-за чего ПИК несет большие потери на фронте.

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