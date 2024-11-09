Последние теплые дни, а дальше – снегопады: синоптики обновили прогноз в Украине

9 и 10 ноября будет очень даже тепло как для ноября. Дальше погода кардинально изменится.

Что прогнозируют синоптики – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Какой будет погода в выходные

Синоптики прогнозируют, что 9 ноября осадков не будет, но предупреждают, что ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В западных регионах ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от одного градуса мороза до +4 градусов тепла, а днем ​​будет от +8 до +13 °С градусов тепла.

Аналогичная погода нас ожидает и в воскресенье. 10 ноября по всей территории Украины продолжит господствовать антициклон, поэтому ожидается переменная облачность, но опять же без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от 0 до +5 градусов тепла, а днем ​​также будет от +8 до +13 градусов тепла.

Сухую погоду обещают до 10 ноября и синоптики метеоресурса Ventusky, отмечают, что 9 и 10 ноября в Украине ожидается до +8 °С, кроме Закарпатья, где днем ​​столбики термометров покажут +10 +13 °С.

Однако уже на следующей неделе в Украине идет волна сильных снегопадов. Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky. Согласно прогнозу синоптиков, украинцам следует готовиться к первому сильному снегопаду уже с 15 ноября.

Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 ноября, а к концу суток снегопады покроют западные, северные и центральные области Украины.

Температура воздуха в пятницу ожидается от 0 до +2, в Карпатах — до -4.

В субботу, 16 ноября, непогода накроет восточные, южные, центральные и часть северных областей. Временами снегопады будут сильными. Максимальная температура воздуха снизится до +2 днем, а в ночь на 17 ноября столбики термометров покажут от -1 до -5, в Карпатах — 7 градусов мороза.

17 ноября снегопады ожидаются только в Донецкой области, а вскоре снежный фронт покинет территорию нашей страны. Днем ожидается от -1 до +4 градусов. А уже к концу суток в Украину придет потепление – на западе ожидается +8.

Температурные качели

Температурные качели в течение первой десятидневки прогнозируются и в центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Здесь ноябрь начался от +12-13 градусов днем, дальше несколько дней синоптики прогнозируют, что будет +5-7, а затем тепло еще немного вернется и будет снова +9-11. Ночью холоднее на 5-7 градусов, будет немного дождь.

Где будет холоднее

В восточных областях – это Харьковская, Донецкая и Луганская – ноябрь вступил в свои права уже на третий день. Дневная температура быстро упала с +10-12 градусов до +5-6, синоптики говорят, что так будет в течение двух недель.

В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, ночью заморозки до -2 градусов. Осадков в регионе прогнозируется мало, и они будут незначительными. Только в третьей декаде будет дождь больше, особенно в Харьковской области, иногда будет пролетать снег. Южные области встретят ноябрь комфортными температурами. Однако дальше прогнозируют похолодание.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину идут морозы. Как изменится погода читайте в нашей новости.