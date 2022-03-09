Последние вздохи Путина: как эмбарго на нефть и газ похоронит российскую экономику

Идя широкомасштабной войной против Украины, Путин полагался на четыре вещи: свою армию, золотовалютные резервы, "слабость" Украины и неповоротливость Запада. Но ничего из этого не сработало.

Путин сейчас злой и расстроенный, и, как крыса, загнанная в военный, политический и дипломатический угол, может удвоить военное наступление на Украину. Об этом высокопоставоенные лица американской разведки рассказали на слушаниях в Конгрессе. По словам Джо Байдена, Путин может взять город, но никогда не сможет контролировать страну. Ему не удастся захватить Киев и свергнуть власть Зеленского.

Заявления прозвучали на фоне введения Америкой эмбарго на покупку российской нефти и газа, а это 8% импорта в США. Великобритания тоже отказывается от путинских энергоносителей, но будет делать это постепенно до конца 2022 года (там российский импорт тоже составляет 8%). Евросоюз, который на 40% зависит от российской нефти и газа, как всегда медлит. Несмотря на заявления вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что страны Балтии могут стать следующими жертвами Путина, его коллега, первый вице-президент Франс Тиммерманс призвал европейцев прикрутить отопление в своих домах.

Первая полномасштабная после второй мировой война, которую Россия развязала против Украины, продолжается именно на европейском континенте. И кому, как не Европе, позаботиться о том, чтобы поскорее задавить Путина. Тем более, что российский вице-премьер Александр Новак уже начал угрожать остановить прокачку газа через "Северный поток-1", мол, к этому своими заявлениями подталкивают европейские политики.

Бензин и инфляция

"Мы не будем участвовать в финансировании войны Путина", – заявил Джо Байден.

О запрете на покупку российской нефти и газа он объявлял на фоне беспрецедентной поддержки этого решения 80% американцев и скачка цен на бензин в США. В понедельник, 7 марта, там зафиксировали рекордный максимум со времен мирового финансового кризиса 2008 года – $4,1 за галлон (это 3,7 литра).

Вместе с этим следует честно признать, что цены на топливо в США начали расти задолго до объявления Россией войны Украине. Первый ощутимый скачок был в декабре 2021 года на фоне постпандемического кризиса и триллионных пакетов помощи, которые правительство выделяло для поддержки бизнеса и граждан.

Однако американское "эмбарго" на российскую нефть и газ спровоцирует еще больший скачок цен. Да и влияние на Россию, по мнению американского телеканалаABC News, будет минимальным, ведь США импортируют очень мало российской нефти, а газ не покупают вообще. Потому Путин может перенаправить этот экспорт на Китай и Индию. Однако и они, если будут покупать российские энергоносители, то с большой скидкой.

Например, нидерландско-британская Shell недавно купила российскую нефть с почти $30 скидкой. А во вторник, 8 марта, компания вообще извинилась, заявив, что допустила ошибку, полностью остановив покупку российской нефти и газа. А доходы от ранее приобретенного у Кремля сырья направит на помощь украинцам. Аналогичный шаг сделала и British Petroleum.

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, речь идет не о том, чтобы свести поставки российских энергоносителей к нулю, а о том, чтобы их максимально ограничить. То есть оставить России столько экспорта, сколько нужно для удержания населения на уровне прожиточного минимума.

"Я здесь привожу аналог с известной программой "нефть в обмен на продовольствие", действовавшую по саддамовскому режиму в Ираке, когда разрешалось экспортировать ровно столько нефти, сколько требовалось для импорта продовольствия и поддержания населения. Поэтому США вполне логично начали переговоры с Венесуэлой и Ираном Глобальный нефтяной рынок – это, прежде всего, три игрока, которые задают правила игры: Саудовская Аравия, США и Россия, поэтому когда двое объединятся против России, то ей будет неудобно. Венесуэлой", — объясняет ТСН.ua Михаил Гончар.

Если не эмбарго, что?

Россия – третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии. И любые ограничения на экспорт обязательно приведут к росту цен. Стоимость нефти уже взлетела до максимума за последние 14 лет. Потому турбулентности на рынке не избежать.

Ключевая проблема сейчас – это Европа, являющаяся крупнейшим покупателем российского газа и нефти. По словам Михаила Гончара, европейцы будут пассивными, а некоторые из них, прежде всего Германия, будут достаточно активно подковерно противодействовать. Они хотят сохранить существующий статус-кво. Вместе с тем, Международное энергетическое агентство уже издало свои рекомендации, где говорится, что минимизировать импорт энергоресурсов из России вполне возможно.

"Тем же немцам не нужно сейчас что-либо выводить из эксплуатации атомные энергоблоки. Пример надо брать из соседней Польши, которая вполне спокойно в следующем году хочет обойтись без российского газа, уже минимизировав импорт российской нефти, заместив ее саудовской. Так же могут поступать и другие страны.А Германия делала противоположное.В ноябре 2021 года немецкое правительство разрешило российской госкомпании "Роснефть" увеличить свою долю до 92% на НПЗ в городе Шведт. А можно все это аннулировать, выбросить оттуда "Роснефть" и пригласить саудитов", — считает Михаил Гончар.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан, осенью прошлого года подложивший свинью Украине, договорившись с Путиным о поставках российского газа в обход украинской ГТС, не поддерживает запрет импорта путинской нефти и газа. Очевидно, накануне парламентских выборов в апреле ему собственные рейтинги важнее жизни украинцев.

План уменьшения зависимости от российского ископаемого топлива лидеры ЕС обсудят на экстренном саммите уже в четверг, 10 марта. Еврокомиссия пообещала снизить спрос ЕС на российский газ на две трети уже к концу 2022 года. Для этого они планируют обязать все страны ЕС заполнять свои газовые хранилища как минимум на 90% до 1 октября ежегодно. Ну а отказ от ископаемого топлива из России, как отмечают в Еврокомиссии, может быть осуществлен задолго до 2030 года. Однако когда именно не уточняют.

По мнению экспертов Atlantic Council, инновационным решением могло бы стать не эмбарго, а введение налога на экспорт российских энергоносителей. России бы все равно пришлось продавать газ и нефть с большой скидкой, а Европе удалось бы аккумулировать до $50 млрд в год. Эти деньги, по словам европейских экспертов, можно было пустить на финансирование диверсификации поставок и зеленого перехода в ЕС.

А вот у Михаила Гончара другое мнение. Действительно, по его словам, покупать газ по $3 тыс. или нефть за $140 просто невыгодно. А вот платить по средневзвешенной цене за прошлый год, а остальные от рыночной стоимости направлять на спецсчет скажем европейского центробанка или другого уполномоченного банка, можно. Эти деньги будут аккумулированы, они не будут приходить в Россию, часть из них можно использовать для прямой помощи Украине, а другую зарезервировать под фонд будущих репараций Украины.

Есть ли у России альтернатива?

"Я думаю, что это начало конца России как энергетической сверхдержавы", – сказал энергетический аналитик Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

Даже если Россия пойдет на азиатские рынки, как это предлагает делать российский миллиардер Олег Дерипаска, почти каждый день призывающий к миру в Украине, это ей не поможет. Россия не сможет компенсировать потерю европейского рынка за счет увеличения продаж своих энергоресурсов в Китай.

Также читайте РФ проводит скрытую мобилизацию и нарушает гуманитарное право: сводка Генштаба

Западносибирские месторождения, из которых трубный газ поступает в Европу, не соединены такими же трубами с Китаем. Да, Россия хочет построить новый газопровод в Поднебесную к 2030 году. Но в условиях запрета на экспорт высоких технологий, сделать это Кремлю будет очень тяжело. Да и уже введенные санкции Запада, в частности запрет на расчеты в долларах и евро, и отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, уже побуждают банки и трейдеров обходить российскую нефть десятой дорогой.

Идя по широкомасштабной войне против Украины, Путин полагался на четыре вещи: свою армию, золотовалютные резервы, "слабость" Украины и слабость Запада. Армия, как видим, оказалась бутафорной. Большую часть золотовалютных резервов Запад заморозил. Ну а та часть, которая в золоте и юанях, никому не нужна. Путин даже подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для россиян. Но очередей у банков ничего не видно.

Люди скорее стоят в очередях к банкоматам на снятие наличных. Потому что валюту купить уже нереально. И это не из-за курса доллара, который превысил 250 рублей. Кремль вообще запретил продажу валюты до 9 сентября. Ну, а свои деньги россиянам предлагают хранить на депозитах в китайских юанях.

Но наверняка самым большим ударом для россиян стало прощание с McDonald's. Во вторник, 8 марта, компания заявила, что уходит с рынка, закрывая все 850 своих ресторанов в России. До позднего вечера у всех McDonald's были длинные очереди желающих напоследок посмаковать американским гамбургером. А к утру 9 марта на сайтах объявлений начали продавать еду и посуду из McDonald's.

Теперь у россиян есть два варианта: либо бежать из России туда, где есть McDonald's, либо оставаться с Путиным в бункере под железным занавесом. Собственно, россияне уже начали массово бежать из страны. По оценкам разных СМИ, выехало около 200 тыс. человек. Самые популярные маршруты – через Таджикистан и Финляндию на поезде из Санкт-Петербурга. И поступают так не только рядовые россияне. Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным, Земфира и Рената Литвинова – все они также уехали.