Последний гороскоп Путина: астролог назвал время капитуляции РФ и возвращение Крыма

Астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua рассказал, что у российского диктатора Владимира Путина включился "последний годовой гороскоп".

"Ему осталось недолго и весна [следующего года] — это критическая ситуация, связанная с его жизнью", — прогнозирует известный составитель гороскопов.

По словам астролога, после выступления Зеленского в Конгрессе США у Украины появится все необходимое оружие и техника, чтобы уничтожить Российскую Федерацию весной этого года.

“А летом будет подписана капитуляция РФ. И, конечно, они покинут Крым”, — пообещал Влад Росс.

Он также напомнил свой прогноз пятилетней давности, в котором предполагал, что к власти в Украине придет Водолей (президент Владимир Зеленский родился под этим знаком Зодиака, — ТСН.ua ) и все изменит.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, поражение российской армии на поле боя против Украины все больше заставляет диктатора Владимира Путина и его окружения прибегать к помощи шаманов и астрологов.

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