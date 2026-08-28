Последний раз разговаривали за 40 минут до катастрофы: новые подробности исчезновения туристов из Украины в Непале

Непал / © ТСН

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Наводнение в Непале смело всё на своём пути. Уже три дня продолжается масштабная поисково-спасательная операция, к которой уже привлекли армию.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Что известно о катастрофе

10 секунд или один короткий миг — и гигантская волна с грязью и камнями полностью сметает застройку. У тех, кто оказался в самом эпицентре стихии, не было ни малейшего шанса спастись.

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Через несколько дней после катастрофы улицы районов на границе Непала и Тибета покрыты метровым слоем жидкой грязи, вокруг — разрушенные дома, а в реке находят останки погибших. Это чрезвычайно популярный среди туристов регион, и, как обычно, утром 26 августа здесь находилось немало людей.

Судьба 56 украинских граждан и связь за 40 минут до лавины

Группа украинцев, направлявшаяся к священной горе Кайлас, находилась как раз на границе между двумя странами. Они выходили на связь с коллегами и родными за 40 минут до схода лавины и разрушительного оползня, после чего связь полностью прервалась.

«Гид с украинской группой позвонил в агентство в 8 утра. Он сказал: „Мы пересекаем границу“. И ровно в 8:40 со стороны Китая с гор сошла лавина, и в этот момент ещё произошло землетрясение»,— рассказал гид Непали Петр.

На данный момент судьба украинских путешественников остается неизвестной. В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что поиски продолжаются. 56 наших граждан пока нет ни в списке раненых, ни среди официально подтвержденных списков погибших. В социальных сетях родные и близкие разыскиваемых публикуют фотографии с просьбой предоставить хотя бы какую-либо информацию:

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«С ними нет связи, и сейчас для нас важна любая информация об их возможном местонахождении».

«Мы ищем Досенко Алину из этой же группы. Если кто-то из них выйдет на связь — дайте знать!».

Волшебный «Год огненной лошади» и очереди на границе

Священная гора Кайлас является конечной точкой почти всех здешних паломнических и туристических маршрутов. Считается, что если совершить ритуал — кору (обход вокруг этой горы) — можно очиститься от всех грехов. А 108 обходов, согласно верованиям, освобождают человека от колеса перерождений ещё при жизни.

Гид Александр, который уже 10 лет ведёт туристов по этому сложному маршруту, надеется на чудо:

«Одна из таких групп как раз сейчас находится в Непале — группа Ирины Блонской. И там ещё один клиент, которого я лично сопровождал — это Саша Белый из Одессы. Он тоже повел туда группу. Я искренне надеюсь, что у них всё хорошо».

Конец лета традиционно неблагоприятен для горных походов из-за обильных осадков в регионе. Однако в этом году желающих отправиться в горное паломничество оказалось слишком много. Редкий период, который наступает лишь раз в 60 лет — год Огненной Лошади — привлек тысячи верующих. По преданию, один обход Кайласа в этом году приравнивается к 18 обычным.

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Чтобы успеть совершить обряд, путешественники массово прибывают в Непал, где проще получить китайскую визу, и оттуда пешком отправляются в Тибет. Однако проверки на пограничных пунктах затягивались на долгие часы.

«Когда мы были там в июне, на границе одновременно находилось около 400 человек. Эта процедура растянулась почти на весь день… А когда мы попали в Тибет, Кайлас вообще закрыли для иностранцев из-за огромного наплыва туристов. Я лично никогда не видел столько людей»,— добавляет гид Александр.

Сколько именно туристов находилось непосредственно на пункте пропуска в момент стихийного бедствия — до сих пор не установлено. По данным местных властей, среди пропавших без вести — почти сотня военных и полицейских, а также сотрудники таможни.

«Надеюсь, что кто-то выжил и смог выбраться. На пограничном пункте был один полицейский, который успел сбежать. А все непальцы и туристы, которые были на границе, — все без связи»,— подчеркивает гид Петр.

Ловушка грязи и предупреждение учёных

В список жертв ежедневно вписываются сотни людей. В зоне бедствия полностью отсутствует мобильная связь и интернет, поскольку вода, сопровождавшая оползни, разрушила абсолютно все местные гидроэлектростанции и вышки связи. Снесены мосты, дома, полностью размыты и без того сложные грунтовые дороги, поэтому эвакуация крайне затруднена.

Очередная гражданка Индии по имени Раджа сравнивает приход наводнения с внезапным камнепадом: «Это было похоже на падение огромного камня. Именно так это и выглядело! Огромный-огромный валун падает в воду — и образуется водоворот. Мы сначала подумали, что это землетрясение».

Падая вниз с высоты сотен метров, вода уносит с собой грунт и камни, по своей консистенции становясь похожей на жидкий бетон, объясняют учёные. Причиной катастрофы стал гигантский кусок ледника, который сбросил горные речные системы вниз с высоты более 5 тысяч метров над уровнем моря.

«Скорость такого потока превышает 100 километров в час, а иногда достигает даже 200 километров в час! Всё, что попадается на его пути, поток увлекает за собой и силой выталкивает вперёд»,— отмечает геолог Саймон Кокс.

Угроза повторной катастрофы и спасательная операция

Следующая катастрофическая волна может произойти в ближайшее время. Пекин уже официально предупредили о высоком риске прорыва ещё одной природной плотины — спасатели показали с воздуха высокогорное озеро, в которое в течение следующих нескольких дней может дополнительно поступить ещё 3 миллиона кубометров воды (объём более 1000 пятидесятиметровых олимпийских бассейнов).

Несмотря на смертельную опасность, в районы стихийного бедствия направили тяжелую строительную технику, тракторы, сотни спасателей и подразделения китайской армии. К поисковым работам привлечено более 15 вертолетов. Выживших людей буквально выкапывают из грязи, привязывают к тросам и по воздуху доставляют в безопасные места.

Эту катастрофу и ученые, и местные жители объясняют непосредственными последствиями глобального потепления: снежные шапки на горах тают в разы быстрее, а восхождения в горы становятся все более опасными. Не только эта, но и другие лавины в последнее время унесли жизни многих опытных альпинистов. В частности, в конце июля погибла группа, которую возглавлял легендарный непальский альпинист Нирмал Пурджа, в свое время покоривший все 14 восьмитысячников планеты.

Сколько в итоге человеческих жизней унесла эта катастрофа и как долго продлится поисковая операция на границе Непала и Тибета — спасатели пока не могут предсказать. В то же время туристические туры, запланированные на сентябрь, пока официально не отменяют. Однако гиды признают: добраться пешком до Тибета теперь будет чрезвычайно трудно, ведь даже пограничная таможня превратилась в кучу грязи и развалин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев терроризируют уже вторую сутки! Может ли повториться трагедия в Непале? | ТСН 18:00 28 августа

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