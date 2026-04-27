Последний ребенок, который родился в Чернобыле: шокирующая история родов во время трагедии на ЧАЭС

Евгений Розенблит

Евгений Розенблит — военнослужащий ВСУ и последний ребенок, который родился в Чернобыле 26 апреля в 1986 году.

Ведущая ТСН Маричка Падалко рассказала уникальную историю рождения мужа и подробности, что тогда происходило во время Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в проекте «Маричка».

Последние роды в Чернобыльской больнице: медик шокировал историей

Петр Чалый, врач-акушер Чернобыльской районной больницы вспоминает, что 26 апреля 1986 года ему позвонили с работы о том, что в родильный госпитализировали женщину и он должен выйти на смену.

«Весна. Все цветет. Птички поют. Прихожу, женщина рожает. Вижу может надо будет делать кесарево сечение. А у нас не было анестезиолога. Я звоню в Припять, потому что оттуда анестезиологи подрабатывали у нас, не могу дозвониться. Я говорю хорошо, свяжите меня с Иванковом, а это 60 км. Мне говорят, связи с Иванковом нет», — рассказывает он.

Тогда Петр Чалый отметил, что хотел вызвать санавиацию из Киева. Однако и со столицей не было связи.

«Я так сижу и думаю, если она умрет — я умру с ней. А к тому времени у меня уже две акушерки пришли на смену», — говорит он.

Поскольку не было анестезиолога медик отметил, что он вместе с другими акушерками были вынуждены применить «прием Кристеллера» (так называемое «выжимание ребенка» — ред.).

Петр Чалый вспоминает, когда родился здоровый мальчик, медики были очень рады. Однако после родов они узнали о Чернобыльской катастрофе.

«Здесь пришел муж этой Барник Галины (акушерки — ред.). Он работал на АЭС, не атомщиком, а рабочим. Он и рассказал, что что-то гореть начало на 4 блоке. Он и говорит, что блока нет, страшный огонь. Далее добавляет, что на АЭС подходит к ним кто-то из атомщиков и говорит — ребята бегите отсюда, здесь такая радиация», — вспоминает медик.

Петр Чалый / © ТСН

Акушер отметил, что впоследствии он понял, что это были последние роды в Чернобыльской больнице.

«На второй день в больнице уже никого не было», — говорит он.

Петр Чалый объясняет, что он лично рекомендовал женщинам бежать из города и не рожать здесь. Хотя больница по приказу властей продолжала работать, поскольку Чернобыль в первые дни взрыва на ЧАЭС не подлежал эвакуации.

Он отмечает, что работа медиков тогда заключалась в том, чтобы раздавать местным йодные препараты.

«Мы сами йод пили, желудок выворачивало, пока не дали йодистый калий. Но никого из знакомых рака не было», — говорит медик.

Петр Чалый отмечает, что мальчик, несмотря на то, что родился в день взрыва на ЧАЭС, был здоровым. Впоследствии родители забрали его и мать из Чернобыльской больницы и повезли в Киев.

Медик добавляет, что поскольку роженица была еврейкой, то он считал, что семья могла не жить в Украине, а эмигрировать в Израиль.

«Галочка, дай мне родить»: последняя роженица о ночи катастрофы на ЧАЭС

Последняя женщина, которая родила в Чернобыле, Ирина Пермак говорит, что помнит ночь родов. Она отмечает, что Чернобыль до трагедии был замечательным городком. Она хоть и жила в Киеве уже, однако договорилась, что будет рожать именно в Чернобыле, где жили ее родители.

«Мы пришли в роддом и мне сделали укол, чтобы притихло», — говорит она.

Женщина вспоминает, что акушерка, с которой она договаривалась о родах пришла позже и сообщила новость о трагедии.

«Она говорит — взрыв на атомной. Я говорю — Галочка, дай мне родить, а потом что хочешь пусть будет», — говорит Ирина Пермак.

Ирина Пермак / © ТСН

Женщина отмечает, что после родов начался ужас: девушек из Припяти привозили в Чернобыль.

«Они рыдают, потому что не знают, что с детьми. А мы рыдаем, потому что у нас здесь родители, родные», — говорит Ирина.

Она добавляет, что людей никак не защищали в Чернобыле. Только раздавали бутылочки с йодом. Также дозвониться в Киев уже было невозможно. Тогда она с ребенком и родителями решили эвакуироваться.

«Доехали до Иванкова, а нас не пускают. Там была проверка на радиацию. Хорошо, что мы и машина были чистые. Там сразу сделали чистку одежды и машин. Нам помыли колеса. Тогда мы едва дозвонились. Муж на работе был, он слышал только слухи о взрыве на АЭС», — говорит Ирина Пермак.

Женщина рассказывает, что впоследствии она вернулась в Чернобыль. Однако то, что там увидела ее шокировало.

«Папа перед аварией построил гараж — по кирпичику разобрали. Мамины розы выкопали. А потом наш дом снесли. Только бурьяны. Теперь приезжаешь, как на кладбище. Нет дома», — говорит Ирина.

Последний ребенок, который родился в Чернобыле 26 апреля 1986 года: где он сейчас

Последнему ребенку, который родился в Чернобыле, сейчас 40 лет. И он защищает Украину на фронте. Евгений Розенблит — военнослужащий 10 армейского корпуса. Он на службе с конца 2024 года.

«Мне прошла повестка, я никогда не планировал убегать. Нашел себе место и пошел служить. В гражданской жизни я был ювелиром», — говорит Евгений Розенблит.

Евгений Розенблит / © ТСН

Евгений Розенблит отмечает, что он знал, что родился в Чернобыле. Он добавляет, что раньше люди удивлялись, что дата его рождения — 26 апреля 1986 года, а место — Чернобыль. Однако со временем это вызывает все меньше эмоций.

Сейчас Евгений противодействует российским БПЛА на фронте и постоянно рискует своей жизнью. Он отмечает, что когда приезжает в Киев, то там другая жизнь.

«Там другая жизнь. Люди забыли, что такое война. К сожалению. Когда умер отец, меня выдернули очень быстро. Я не переоделся и поехал в форме. Сдал оружие в части, отметился. За мной заехал товарищ, мы поехали пить кофе. На меня так смотрели люди, что неприятно стало. Взгляды очень злые были», — говорит Евгений.

Военному же вблизи линии фронта вручили награду от Украинской Книги рекордов Гиннеса, как последнему ребенку, родившемуся в Чернобыле.

