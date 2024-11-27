Последний ретроградный Меркурий 2024: что запрещено делать и кому повезет в эти дни

В настоящее время люди испытывают много изменений — как положительных, так и отрицательных.

Последний ретроградный Меркурий в этом году! Это период, когда планета кажется движущейся по своей орбите с точки зрения Земли. а кто пострадает больше всего – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Последний ретроградный Меркурий

Готовы ли вы к завершению 2024-го года? Точнее, готовы ли вы к сюрпризам, которые он принесет в конце? Меркурий ближе всего к Земле, и любители звезд могут наблюдать его на ночном небе (кстати, как и Юпитер, Уран, Нептун, также ретроградные в данный период) Астрология Ания Анима в комментарии Фокусу рассказала, что принесет этот период в нашу жизнь. Так, по словам астролога, в течение 2024-2025 годов Меркурий ретроградирует в знаках воды, а это говорит о необходимости очищения своей ментально-эмоциональной сферы.

"Ретроградный Меркурий в знаках воды — Раке, Скорпионе и Рыбах — обращает внимание внутрь. Этот транзит раскрывает скрытые слои психики, побуждая к просмотру эмоционального опыта и анализу ментальных шаблонов. Люди становятся более чувствительными к происходящему внутри них, а интуиция начинает играть. ключевую роль в принятии решений, заменяя привычное логическое мышления. В такие периоды возникает возможность найти ответы на сложные вопросы через анализ своих состояний и катарсис", — отметила астролог.

По словам астролога, важно понимать, что эмоции - это не самостоятельное явление, а отражение тех мыслей и образов, которые человек принимает в свое сознание. Если внутренний мир наполнен негативными мыслями и деструктивными установками, это может приводить к сильному эмоциональному напряжению и путанице.

Ания Анима добавила, что ретроградный Меркурий в водных знаках становится ценным временем для осознания этой связи. Поэтому вместо того, чтобы погружаться в хаотичные чувства, человек может направить свое внимание на формирование позитивного мышления. Это не только успокаивает эмоции, но и помогает освободиться от старых обид, страхов и внутренних конфликтов, которые могут выйти на поверхность в этот период.

"Для людей, у которых водные знаки играют значительную роль в гороскопе, этот транзит дает возможность углубиться в собственные переживания, но при этом не утонуть в них. Задача - перенаправить мощную энергию воды на созидание", - добавила эксперт.

Ания Анима объяснила, что период ретроградности особенно благоприятен для медитации, работы с астрологом, психологом, ведения дневника. Это время помогает осознать корни своих чувств и трансформировать их, используя водную энергию для внутреннего очищения и обновления.

"Когда человек осознает свои внутренние процессы и работает над позитивным мышлением, он раскрывает потенциал для помощи другим. Вместо деструктивных эмоций он начинает излучать энергию заботы, доброты и интуитивного понимания, что делает его источником вдохновения для окружающих", - заявила эксперт.

В целом, по словам астролога, ретроградный Меркурий в знаках воды становится не только вызовом, но и возможностью для глубоких изменений. Этот период учит осознанному управлению своим сознанием, давая шанс превратить мысли и эмоции в источник силы и вдохновения.

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"Ретроградный Меркурий в Скорпионе усиливает сосредоточенность на скрытых, сложных, трансформационных темах. Скорпион - знак глубины, интенсивности и трансформации, и Меркурий, попадая в это положение, становится своеобразным "детективом", исследуя тайные слои сознания, добираясь до его ключевых системообразующих шаблонов", - отметила эксперт.

Мышление и коммуникация

Скорпион усиливает ретроградный аспект Меркурия, заставляя вспоминать прошлые эмоциональные травмы или сложные события. Именно поэтому, по словам Ании Анимы, это время пересмотреть прошлые привязанности и освободиться от эмоционального багажа. Кроме этого, по словам астролога, возможны резкие изменения в восприятии событий или отношений. Это период эмоциональной работы и внутреннего очищения.

Воздействие на эмоциональную сферу

Астролог добавила, что в этот период также усиливается тяга к изучению тайн, астрологии, психологии, исследованию неочевидного, изучению наук. Это время благоприятно для внутреннего исследования, медитаций, работы с дневником. Ания Анима добавила, что Ретроградный Меркурий в Скорпионе может неожиданно обнаружить секреты или давно скрытые проблемы. Это касается как личной, так и профессиональной жизни.

Склонность к тайнам и исследованию

Ания Анима отметила, что Скорпион управляет общими ресурсами, кредитами, долгами, поэтому в это время стоит избегать новых финансовых решений, связанных с займами или вложениями. Кроме этого, могут всплыть незавершенные обязательства.

"Хорошее время для пересмотра текущих финансовых планов, оптимизации долгов, работы с наследством или совместными активами", - заявила астролог.

Воздействие на финансы и ресурсы

Ания Анима отметила, что Скорпион руководит общими ресурсами, кредитами, долгами, поэтому в настоящее время следует избегать новых финансовых решений, связанных с займами или вложениями.

"Хорошее время для пересмотра текущих финансовых планов, оптимизации долгов, работы с наследством или совместными активами", – заявила астрологиня.

Психическое и физическое здоровье

Также в этот период усиливается склонность к навязчивым мыслям, повышается тревожность. По словам Ании Анимы, Скорпион пробуждает неосознанные страхи и напряжения. Поэтому этот период - это хорошее время для работы с хроническими проблемами, психосоматикой. Могут быть полезны практики глубокой релаксации, медитации, йоги.

Интимные отношения

Ретроградный Меркурий в Скорпионе может поднимать на поверхность скрытые темы в отношениях, особенно связанные с доверием, ревностью, собственничеством. Именно поэтому, как объясняет астролог, это время разобраться в глубинных потребностях и страхах, связанных с партнерством.

"Возвращение к старым партнерам или повторное обсуждение болезненных тем в текущих отношениях может стать важной частью периода. Это шанс для очищения эмоционального пространства и укрепления связей через открытость и честность", - добавила астролог.

Кармическое очищение

Скорпион как знак трансформации усиливает кармические процессы. Поэтому по словам Ании Анимы, Меркурий в ретроградной фазе подталкивает к осознанию старых ошибок, прощению и отпусканию накопленного негатива. Это может проявляться через ситуации или людей, которые будто возвращаются, чтобы завершить незаконченные дела. К слову на период ретроградного Меркурия эксперты имеют 10 психологических аффирмаций.

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"Я принимаю и понимаю все изменения, происходящие в моей жизни. Я открыт к новым идеям и готов завершать незавершенные дела. Я сохраняю спокойствие в сложных ситуациях и умею слышать других. Я доверяю процессу и даю себе время на восстановление. Я с легкостью адаптируюсь к изменениям в планах и не испытываю стресса из-за них. Я признаю свою ответственность за ошибки и использую их как уроки. Я спокойно отношусь к техническим трудностям, зная, что все решается. Я фокусируюсь на завершении старых проектов, чтобы создать место для новых возможностей. Я сохраняю ясность мышления, даже если вокруг царит хаос. Я позволяю себе пересматривать отношения, чтобы научиться чему-то важному для своего роста", — отметила Анима.

Говорят, эти аффирмации помогут сохранить спокойствие и фокус в течение периода ретроградного Меркурия, особенно во время сложных ситуаций и неожиданных обстоятельств. И все же напомним: астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа изменить свою жизнь к лучшему.

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