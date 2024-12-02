Последний шанс Грузии: отказ от ЕС и возвращение под влияние России – есть ли возможность этому помешать

После решения провластной пророссийской партии "Грузинская мечта" отказаться от открытия переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года, в стране вспыхнули массовые акции протеста.

В воскресенье, 1 декабря, на четвертый день протестов силовиков в Тбилиси и других городах полетели "коктейли Молотова" и фейерверки. Спецназовцы разгоняли людей водометами и слезоточивым газом, избивали и задерживали, догоняя даже в метро. Причем делали это с такой жестокостью, что многим украинцам это напомнило действия "Беркута", а затем других силовиков, времен Януковича во время Евромайдана и Революции Достоинства. Несмотря на это, акции протеста продолжились и в понедельник, 2 декабря.

Замглавы МИД страны, а также послы Грузии в Америке и нескольких странах ЕС в знак протеста покинули свои должности. Госдеп США приостановил стратегическое партнерство с Грузией, а ЕС может ввести санкции против членов "Грузинской мечты". В Брюсселе и Вашингтоне осудили чрезмерное применение силы спецназовцами, которыми руководят пророссийские грузинские власти. Однако в понедельник, 2 декабря, после очередного жесткого разгона протестующих, задержаний и избиений, премьер Ираклий Кобахидзе публично поблагодарил главу МВД и правоохранителей, задержавших 224 человека, "за хорошо проделанную работу".

Протесты в Грузии не прекращаются. Но хватит ли людям сил противостоять жестокости спецназовцев, которым отдает приказы пророссийская "Грузинская мечта"? Ведь это едва ли не последний шанс Грузии отстоять право быть частью западного мира и отвлечь разворот в сторону России. О ходе последних событий в Грузии читайте в материале ТСН.ua.

Жестокость силовиков: российский сценарий

Соцсети переполнены десятками видео, подтверждающих жестокость, с которой грузинские силовики разгоняли протесты в Тбилиси и других городах против сворачивания курса на евроинтеграцию, закрепленного в конституции страны. Силовики избивали лежачих людей ногами, в том числе и по лицу, заливали слезоточивым и перечным газом, задерживали лидеров оппозиции и журналистов, выбивая из рук телефоны. В частности, был арестован и избит репортер "Радио Свобода" Бека Берадзе и многие его коллеги из других СМИ.

Массовые акции протеста в Тбилиси и других грузинских городах начались 28 ноября из-за фактического сворачивания "Грузинской мечтой" вступления страны в ЕС. ТСН.ua уже писал, что Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз в начале марта 2022 года. Это произошло сразу после того, как 26 февраля – на четвертый день полномасштабного российского вторжения – аналогичную заявку в Брюссель направила Украина. Уже на саммите ЕС в декабре 2023 года, когда для Украины и Молдовы открыли официальные переговоры о вступлении, Грузия была на ступеньку ниже, получив только статус кандидата.

То есть уже тогда по решению ЕС было понятно, что действующие грузинские власти направляются в сторону России. А в июне 2024 года лидеры стран-членов ЕС приостановили процесс вступления Грузии в Евросоюз. Главным катализатором ухудшения отношений Сакартвело с Западом стал скандальный закон об иноагентах, который весной этого года "Грузинская мечта" со второй попытки протянула через парламент. Он является калькой из аналогичного российского и требует от СМИ и неправительственных организаций гражданского общества, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться "агентами иностранного влияния". Это привело к массовым акциям протестов и беспорядкам на улицах. Однако они не вынудили власть отменить этот закон.

Теперь понятно, что так "Грузинская мечта", во главе с бывшим премьером Грузии, пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили (его состояние оценивается почти в $5 млрд) готовилось к парламентским выборам 26 октября. Кампания была довольно грязной и манипулятивной. Власти на своих предвыборных бигбордах и ситилайтах цинично использовали фотографии уничтоженных Россией зданий и церквей в Украине, в том числе и в оккупированном Мариуполе, с надписями "Нет войне!". А рядом с этими бигбордами размещала фото инфраструктуры в Грузии, возведенной или восстановленной Иванишвили, с надписями "Выбери мир".

"Грузинская мечта" намеренно еще больше поляризовала и без того расколотое грузинское общество, называя эти парламентские выборы — выбором между войной и миром, а оппозиционные силы — "партиями глобальной войны", которые хотят втянуть Грузию в еще одну войну с Россией. Точно так же они действовали и при принятии закона об иноагентах, отрицая, что выступают против членства Грузии в ЕС, копируя при этом политику России. В итоге провластная пророссийская партия получила более 90 мандатов. Это не конституционное большинство. Но этого хватило для утверждения подконтрольного им состава правительства.

Что дальше: действия власти и оппозиции

Однако дальше, очевидно, продолжать политику "и вашим, и нашим" "Грузинская мечта" больше не могла, потому что поступил ультиматум из Москвы сворачивать евроинтеграцию. Точно так же, как это было в Украине в ноябре 2013 года, когда Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Нет сомнений, что Бидзина Иванишвили, стремясь сохранить власть и очень зависим от Путина, пытается реализовать в Грузии пророссийский сценарий. Вот поэтому молодежь и вышла на улицы. По словам людей на проспекте Руставели в Тбилиси, прежде всего они выступают против пытающейся оккупировать Грузию России и против сворачивания проевропейского курса страны.

В понедельник, 2 декабря, к протестам в разных грузинских городах присоединились и школьники. В Тбилиси и других городах работа учебных заведений вообще остановилась. Студенты организовали шествие по центрам нескольких городов. Многие бизнесы заявили о своей поддержке проевропейских митингов, обещая людям, которые выходят на улицы, помощь с одеждой, продуктами питания, горячими напитками и т.д. Некоторые сотрудники МВД и Минобороны, после отставок послов, тоже уволились. Заявление-протест против решения правительства "Грузинской мечты" свернуть евроинтеграцию подписал 91 сотрудник МИД Грузии.

По мнению бывшего премьера страны Гиорги Квирикашвили, без шагов на встречу со стороны правительства этот протест не утихнет, потому что он гораздо шире любой политической конъюнктуры, а насильственное подавление воли молодежи возлагает на правительство серьезную ответственность за развитие событий.

"Из заявлений правительства становится ясно, что упрямство пересилило здравый смысл. Власть цепляется за идею фикс: мол, проспект Руставели заполняют преимущественно сторонники госпереворота. Однако правда настолько очевидна, что достаточно лишь посмотреть и признать: большинство протестующих на улицах — это молодежь, которая стремится одного — чтобы государство услышало их голос", — считает Квирикашвили.

Лидер партии "Для Грузии", бывший премьер и бывший глава МВД Георгий Гахария обратился в США с призывом ввести персональные санкции против представителей "Грузинской мечты", чтобы поддержать вышедший на улицы грузинский народ, выступая в том числе за назначение новых парламентских. выборов. На вечер понедельника, 2 декабря, страны Балтии запретили въезд Иванишвили и руководству МВД Грузии. На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой не признал результаты парламентских выборов в Грузии, призывая провести новые в течение года.

Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не будут рассматривать евроинтеграцию Кавказа как милостыню, которую ЕС должен подать Грузии, добавив, что европейские политики и бюрократы используют гранты и кредиты как шантаж против Грузии.

Напомним, что новый состав парламента после выборов 26 октября на 29 декабря назначил выборы президента. Новый глава государства будет избран депутатами и членами органов местного самоуправления — впервые не прямым всенародным голосованием. Действующая президент Саломе Зурабишвили отказалась признать новый состав парламента легитимным и сложить полномочия.

"Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока законно не изберут парламент, который законно изберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами", — отметила президентка Грузии.

Однако вряд ли это сможет помешать "Грузинской мечте" избрать нового главу государства. Особенно если ей удастся силой разогнать проевропейские митинги молодежи в стране. Еще 28 ноября, в первый день масштабных протестов, власти обвиняли вышедших на улицы людей, призывая не сворачивать евроинтеграцию, в попытке открыть в Грузии второй фронт и принести в страну войну, так же, как в Украине. На эти манипулятивные заявления отреагировали в украинском МИДе, призвав грузинское правительство прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий".

Однако уже в понедельник, 2 декабря, Ираклий Кобахидзе прибег к новой манипуляции, заявив, что подписал бы соглашение о начале переговоров о вступлении в ЕС "хоть сегодня", если бы Грузии это предложили, обвинив посла Евросоюза в Грузии Павела Герчинского в "дезинформации". Так что, как видим, очередной "озабоченности" ЕС и США уже мало. Нужны решительные действия и санкции против действующих пророссийских грузинских властей в лице Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты", как и четкие требования к проведению повторных парламентских выборов.