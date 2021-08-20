Последний визит канцлера: Меркель попыталась в который раз убедить Путина прекратить войну с Украиной

Последний визит канцлера: Меркель попыталась в который раз убедить Путина прекратить войну с Украиной

Во время встречи приоритетными темами были экономические отношения и широкий международный порядок дня.

Крым — это Украина, а официальный Берлин всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом канцлер Ангела Меркель заявила во время визита в Москву. С Путиным говорили также о "Северном потоке-2".

Об этом 20 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Эпоха Меркель в европейской политике заканчивается и она сделала последнюю попытку убедить Путина прекратить войну с Украиной. Все бесполезно — только церемониальные заявления о важности сохранения Минского и Нормандского формата.

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Приоритетными темами были экономические отношения и широкий международный повестку дня — кроме Украины — Афганистан, Ливия, Республика Беларусь, Сирия.

Путин вновь заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений и об усилении боев на Донбассе, на что Меркель указала на потери украинской армии.

"Мы также говорили о ситуации в Украине. Нормандский формат — это единственная политическая площадка, которая у нас есть для обсуждения спорных тем. Однако пока здесь есть определенный застой. И, к сожалению, вдоль линии разграничения погибают украинские военные", — отметила она.

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Отдельно поднимался вопрос транзита газа через Украину после 2024 года, когда закончит действовать действующий контракт и будет функционировать "Северный поток-2". Здесь никакой конкретики.

"РФ готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. Объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС ", — сказал Путин.

Еще Меркель отметила необходимость освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого Кремль посадил, чтобы изолировать от политической жизни. А также в очередной раз подчеркнула Крым — это Украина и официальный Берлин будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины.

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