Последний визит Путина в Киев в июле: помолился на Владимирской горке и начал убивать украинцев (фото)

Теперь в нескольких метрах от того места, где молился Путин, на Михайловской площади, размещена сожженная российская техника, на которой оккупанты Путина приехали убивать украинцев и воровать стиральные машинки.

10 лет назад, в конце июля 2013 года, по киевским улицам ходил и ездил российский диктатор Владимир Путин — ТСН.ua разыскал фото с его последнего визита.

Тогда, за полгода до начала войны, он приехал вместе с главой Русской православной церкви Кириллом (Гундяевым) праздновать вместе с теперь уже беглым президентом Виктором Януковичем 1025-летие крещения Руси на Владимирской горке в Киеве. Путин тогда много крестился, прикладывался к святыням, но через полгода пришел с войной в Крым и на Донбасс, а через 9 лет прислал свою армию массово убивать украинцев, воровать зерно и стиральные машины.

27 июля 2013 г. Киев, Владимирская горка. Подготовка к молебну. Фото: ТСН.ua

27 июля 2013 г. Беглец Виктор Пшонка что-то обсуждает перед молебном в кустах.Фото^ ТСН.ua

27 июля 2013 г. Киев, Владимирская горка. Подготовка к молебну. Фото ТСН.ua

27 июля 2013 года. Киев, Владимирская горка. На мероприятии, где ждут Путина, был замечен и Петр Порошенко. Фото ТСН.ua

27 июля 2013 г. Киев, Владимирская горка. Политики через несколько минут перед молебном с Путиным. Фото: ТСН.ua

Цель-2013

О том, какую цель мог преследовать Путин в июле 2013, находясь в Киеве – это в комментарии для ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

27.07.13. Киев, Владимирская горка. По словам экспертов, у Путина к тому времени уже был готов план по захвату Крыма. Фото ТСН.ua

"Путин хотел заставить Януковича, чтобы Украина присоединилась к Евразийскому союзу, стала частью постсоветского пространства, которое контролирует Россия ", – объясняет намерения Путина Владимир Фесенко.

27.07.13. Киев, Владимирская горка. Фото ТСН.ua

К этому он добавляет, что уже к тому времени у Путина мог быть так называемый план Б по Крыму.

"Если вдруг что-то возникнет в Украине и будет нужно захватить Крым. Если смотреть на то, как быстро развивались события в феврале 2014 года, то можно сказать, что оперативный план, скорее всего, у России был. Он мог быть как один из вариантов" ", – говорит политолог.

Кроме этого, Владимир Фесенко не исключает, что начало войны на Донбассе могло быть проектом российского политика Владислава Суркова. Последнего, как известно, называют "черным кардиналом" и близким коллегой Путина.

"Сурков мог сыграть решающую роль. Этот проект стал ответом на события в Киеве. Россия резко изменила стратегию по отношению к Украине. Они решили сделать ставки на силовые методы и раскол Украины. Потеряв контроль над Киевом, Путин решил расколоть Украину, а Сурков разработал план "Новороссия" или "Русская весна", – говорит Владимир Фесенко.

Стояли на орлах

На самом же молебне 27 июля 2013 кроме Путина на Владимирской горке присутствовал глава РПЦ Кирилл. Священники проводили службу на небольших круглых ковриках с изображением орлов.

На молебен были приглашены многие украинские политики. Среди них были замечены Петр Порошенко, Анна Герман. Некоторые представители правительства каденции Януковича сейчас находятся в розыске. Среди молящихся вместе с Путиным были замечены бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший министр образования Дмитрий Табачник и другие.

После завершения молебна Виктор Янукович с Путиным приложились к святыням.

Ранее сообщалось, что Россия готовит "операцию под чужим флагом" в Черном море.

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