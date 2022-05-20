Последний звонок-2022 в условиях войны: когда завершится учебный год, как будут выставлять оценки и выдавать аттестаты

Последний звонок-2022 в условиях войны: когда завершится учебный год, как будут выставлять оценки и выдавать аттестаты

В прошлом году последний звонок был не таким, как всегда, из-за коронавируса, в этом году — из-за войны, развязанной российским "фюрером" Владимиром Путиным.

Пока известно, что в 14 областях Украины школьники учатся дистанционно, в 4 областях — частично дистанционно и очно, еще в 7 областях — частично дистанционно или обучение приостановлено. К сожалению, из-за боевых действий оккупантов 102 образовательных учреждения полностью уничтожены.

ТСН.ua собрал информацию, когда закончится учебный год и как в этом году выпускникам будут выставлять оценки.

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Получат ли выпускники с оккупированных территорий аттестаты

Сейчас на временно оккупированных территориях Украины – примерно 800 школ. В Минобразования завпенили, каждый выпускник получит свой документ, подтверждающий его образование. Как сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, из 800 школ, которые пока на временно оккупированной территории, в более чем 280 учебных заведениях уже завершили обучение. Это преимущественно школы, расположенные на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Когда закончится учебный год

Как сообщили в Минобразования, последний звонок должен прозвучать 27 мая 2022 года. Однако из-за ситуации в стране дату окончания учебного года каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно. Школам рекомендовано закончить семестр к 1 июня, но из-за войны сроки могут меняться. В некоторых школах из-за большого перерыва в занятиях учеба может продолжаться летом, чтобы покрыть всю программу. В тех регионах, где безопасно, администрация школы может провести мероприятия по случаю последнего звонка.

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Как будут выставлять оценки и выдавать аттестаты

По информации zn.ua, оценка будет проходить по обычной процедуре в тех учебных заведениях, где не было "русского мира", а потому уцелели документы. Если часть документов пропала, то оценки будут выставлять по результатам последнего семестра, о котором есть сведения. Если все документы утрачены или уничтожена вся школа, учащимся выставят оценки по результатам письменной контрольной.

Если ребенок некоторое время учился за границей или в другой школе, в аттестате будут учтены все оценки, полученные им в учебном заведении. Если у ребенка не было возможности учиться или более половины уроков проводились в дистанционном формате, то учителя будут оценивать предмет не в баллах, а словами "зачтено/не засчитано".

Выдавать аттестаты планируется примерно во второй половине июня. Если документ об образовании упущен, можно обратиться в школу с просьбой выдать дубликат. Дети с временно оккупированных территорий могут присоединиться к любой онлайн школе и получить аттестат там.

Согласно приказу МОН органы управления в сфере образования местных ОВР, органы местного самоуправления и руководители учреждений общего среднего образования (ЗЗСО) до 30 мая 2022 года должны предоставить информацию о учебных заведениях, в которых невозможно организовать выдачу документов.

Напомним, для украинцев в Польше создали сайт для регистрации на обучение или поиск работы в университетах.

Ранее мы сообщали, что учащиеся на временно оккупированных территориях Украины могут окончить школу дистанционно. Как это сделать.

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