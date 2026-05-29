Последний звонок 2026 в укрытиях: как ученики Сумщины, Запорожья и Харькова тайно прощались со школой (фото, видео)

Последний звонок в Харькове / © ТСН

Нынешний последний звонок в Украине снова прозвучал в укрытиях. Несмотря на утренние обстрелы, длительные блэкауты в течение всего учебного года и ежедневную угрозу, праздники в прифронтовых областях все равно состоялись. Школьные укрытия превратились в квест-комнаты, а выпускные вальсы звучали глубоко под землей и на станциях метрополитена.

Как украинские школы в Сумах, Запорожье и Харькове адаптировались к военным угрозам и устроили детям праздник вопреки врагу — в репортаже корреспондентов ТСН.

Сумщина: выпускной как тайная спецоперация

Праздник последнего звонка в этом году в Сумах можно смело сравнить с тайной спецоперацией, в которой были задействованы и учителя, и родители. Праздновать окончание учебного года в городе начали еще со вторника. Дату и время завершения обучения каждая школа определяла индивидуально и держала это в строжайшем секрете, чтобы не привлекать внимание оккупантов и не подвергать детей опасности.

Звонки звучали в разное время и в разные дни — по очереди для разных параллелей и классов. В некоторых учебных заведениях вообще отказались от традиционных торжественных линеек во дворах, заменив их душевными уроками на природе. Для многих учеников торжества состоялись дистанционно — с экранов компьютеров в зуме. Однако, несмотря на все, в Сумах для школьников удалось создать настоящую праздничную атмосферу.

Всего на Сумщине последний звонок провели для почти 80 тысяч школьников — это на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году. С начала полномасштабного вторжения в области российскими обстрелами повреждено 150 школ, из которых два десятка разрушены до основания. Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить детей полноценного образования, но сумские школы продолжают работать.

Этот учебный год стал одним из самых сложных за все время большой войны. Из-за длительных ограничений в электросетях педагогам пришлось существенно продлевать зимние каникулы, а ежедневный и еженощный гул вражеских беспилотников над головами отнюдь не настраивал на уроки. Тем не менее, ученики и учителя достойно выдержали этот марафон, и школам даже не пришлось продлевать учебный год на лето, чтобы наверстать упущенный материал.

Запорожье: школьный квест под землей после утренних атак

В Запорожье вместо привычной официальной линейки для выпускников подготовили 6 увлекательных станций — и каждая вела одиннадцатиклассников к настоящим приключениям. В день последнего звонка для подростков устроили тематический праздничный квест, где на каждой локации их ждали загадки, испытания и приятные подарки.

Праздник традиционно проходил в укрытии из-за постоянной угрозы с безопасностью в прифронтовом городе. Однако даже под землей царили безумные эмоции и приподнятое настроение. Уже второй год подряд последний звонок в запорожской гимназии №94 отмечают под землей, где дети стабильно учились весь год.

Виктория Яковлева, директор гимназии №94 города Запорожья: «Мы учимся в укрытии в смешанном формате с января 25 года. До этого мы учились, к сожалению, дистанционно с 22 года. И все наши праздники проходили дистанционно».

Родители признаются, что живые встречи в безопасных подземных классах кардинально изменили отношение детей к учебе. Они наконец почувствовали радость общения со сверстниками.

Татьяна Верес, мама ученика запорожской гимназии: «Детям здесь очень нравится, они с удовольствием ходят в школу и даже когда они болеют».

Даже утренний очередной обстрел города не стал помехой для проведения мероприятия. Администрация заведения уверена: у малышей несмотря ни на что должно оставаться настоящее детство.

В этом году 96 школ Запорожья благодаря обустроенным укрытиям и построенным новым подземным школам смогли работать в смешанном формате. Сегодня праздник там организовали для почти 50 тысяч детей.

Харьков: выпускной вальс под люминесцентными лампами

Для несокрушимого Харькова это уже пятый подряд последний звонок, который звучит не на школьных дворах, а под землей — в укрытиях и на специально обустроенных станциях метрополитена. Здесь нет привычной майской летней жары, а вместо яркого солнца — люминесцентные лампы на железобетонном потолке. Но подросткам, кажется, абсолютно все равно на серые бетонные стены вокруг. Они просто искренне радуются, что впервые за долгие месяцы изнурительного онлайн-обучения могут обнять своих одноклассников вживую, а не через холодные экраны мониторов.

Выпускники харьковского лицея №28 встречаются офлайн впервые за много лет. Начиная с 2022 года, они видели лица друг друга только в окнах зума. Чтобы быть рядом с классом в этот важный день, выпускница Маргарита Табицкая преодолела сотни километров, возвращаясь в родной город: «Я приехала, чтобы увидеть одноклассников, побыть на этом празднике, чтобы войти во взрослую жизнь».

Одиннадцатиклассник Дмитрий Завьялов добавляет с легкой улыбкой: «Немного грустно, но все еще впереди».

А дальше под землей закружился трогательный выпускной вальс.

Очное обучение в Харькове сегодня — это настоящая роскошь. Более половины из 94 тысяч местных учеников физически находятся в городе. Поэтому учебные заведения вынуждены постоянно балансировать между офлайном и онлайном, исходя исключительно из вместимости и технических возможностей имеющихся укрытий.

Ольга Ляпунова, директор харьковского лицея №28: «Один из классов учился целый год в подземной школе, а эти дети учились онлайн… Мы, харьковчане, такие, нам не важно — офлайн, онлайн. Мы крепкие, дружные и мы всегда вместе».

Тем не менее, мегаполис не останавливается и продолжает активно строить новые безопасные подземные школы и капитальные защитные сооружения, ведь спрос на безопасное очное образование среди родителей является колоссальным.

Ольга Деменко, начальник Департамента образования Харьковского городского совета: «Спрос на обучение огромный. Мы не успеваем за ним… Две школы начаты, одна завершается. И планируем подключить еще одну станцию метро».

В этом году из харьковских школ официально выпускается восемь тысяч одиннадцатиклассников. В конце подземного праздника выпускники традиционно выпускают яркие воздушные шарики в небо — как символ надежды и веры в мирное будущее Украины. Жизнь продолжается, и уже этой осенью харьковские школы ждут новых учеников — заявления на учебу подали уже почти пять тысяч будущих первоклассников.

