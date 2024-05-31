Последний звонок в Украине: из-за войны летние каникулы могут сократить

Сегодня во многих школах закончился учебный год и учащиеся уходят на каникулы.

Правда, летние каникулы в этом году могут сократить. Министр образования и науки сообщил, что сейчас нарабатывают рекомендации для школ, среди которых начать обучение уже в августе. Все из-за сложной ситуации с электроэнергией.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Инны Боднар.

Последние звонки прозвучали в большинстве школ страны. Когда идти на каникулы, решение принимают на местах. Если в Киеве обучение в школах заканчивается сегодня, то в Запорожье образовательные потери будут наверстывать еще целый июнь. Но все уже думают, как учиться в следующем учебном году.

Мариупольский лицей сейчас базируется в столице. Здесь не только учатся, некоторые и живут. Чтобы детям всегда было чем покормить, шеф-повар на кухне демонстрирует чудо-устройство. Это - мобильная зарядная станция. Их производят в Германии, а общественная организация выкупает и передает украинским школам и больницам. Станции состоят из модульных аккумуляторов, их можно складывать как конструктор и использовать в зависимости от потребностей.

Зарядная станция

Последний звонок прозвучал и в детской инженерной академии. За углом школы немалая куча строительного мусора. Потому что хоть учебный год только заканчивается, здесь уже активно готовятся к следующему. Заведение получило грант - БФ "Восточная Европа" профинансировала расширение хранилища. Поэтому пока дают деньги, оперативно делают ремонт в укрытии и делают его энергетически устойчивым.

С улыбкой к знаниям - такой лозунг на входе в лицей в Ирпене. И с улыбкой по восстановленным коридорам, потому что по школе было двадцать прилетов, нас ведет директор заведения.

"Все что подает, хранит, удерживает, находится в этой волшебной комнатке", - говорит она.

Волшебная комната - это электрощитовая. Здесь аккумуляторы, инвертор и другое оборудование для автономной работы школы. Над крышей 64 солнечные панели, общей мощностью 26 киловатт. Солнечную электростанцию здесь установили всего месяц назад.

Чтобы ученики учились при свете и в тепле - уже думают в Министерстве образования и науки. Для высших учебных заведений уже разослали рекомендации, чтобы начинали обучение уже в августе. Там собирают данные, какие заведения имеют генераторы, а кому еще надо. Правительство просчитывает сколько надо денег на топливо для них.

Последний звонок

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