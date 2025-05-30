Последний звонок звучал на кладбище: как в Украине закончился учебный год

Последний звонок в Коростышеве / © ТСН

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Сегодня в украинских школах звучал последний звонок. Прежде всего — это праздник для выпускников, которых, по данным Минобразования, в этом году около 360 тысяч.

Праздновали в регионах по-разному. Например, в столице — под открытым небом. В прифронтовых регионах — в укрытиях или онлайн. Но в некоторых городах и селах не было ни музыки, ни смеха детей. Потому что россияне разрушили школы, а одноклассники погибли от вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

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Последний звонок в Киеве

Взволнованные, но счастливые — столичные ученики собираются на школьных дворах. Сегодня для них звучит последний звонок. Младшие классы радуются: у них три месяца каникул. А вот одиннадцатиклассникам, которых в этом году почти 17 с половиной тысяч, отдохнуть не удастся. Впереди — сдача выпускного теста и поступление в высшие учебные заведения.

Минута молчания и гимн Украины — на праздничных линейках уже который год подряд звучит не только радостная музыка. Дети отдают дань памяти тем, благодаря кому имеют возможность учиться и строить планы на будущее. А в одном из лицеев — еще и разворачивают 40-метровый флаг. Как его несут выпускники — наблюдают приглашенные на торжества военные.

Директор лицея говорит: для учеников, их родителей и педагогов национальные символы — не просто атрибуты. Поэтому, чтобы поддержать армию, здесь постоянно собирают средства, в частности, на покупку автомобилей для наших защитников.

Лицеисты другого района Киева тоже благодарят защитников. Не сдерживают слез и родители. Выпускники вальсируют, нарядившись в черно-белое. И для детей это по-настоящему символично. Ведь рядом с их школой — дом, в который на третий день полномасштабной войны оккупанты запустили ракету. Она попала в верхние этажи, разрушая квартиры и калеча людей.

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Последний звонок в Киеве / © ТСН

Последний звонок в Харькове

Праздник последнего звонка устроили и в Харькове. Помехой не стала бессонная ночь: над городом сбивали вражеские беспилотники. Чтобы обезопасить детей, торжества проходили в подземных школах. Сейчас таких полноценных школ в Харькове четыре, еще шесть — обустроили на станциях метро. Здесь учится 10 тысяч детей.

Последний звонок в Запорожье и на Сумщине

Из-за постоянных атак россиян на Запорожье уроки здесь проходили в основном онлайн. Поэтому одноклассники наконец смогли увидеться не виртуально, а по-настоящему.

На Сумщине последний звонок в этом году прозвучал для 84 тысяч школьников. Большинство детей праздновали в укрытии. При этом для родителей устроили трансляцию. Но даже о таком празднике многие дети могут только мечтать. Потому что россияне на Сумщине уничтожили или повредили уже более полусотни школ.

В Коростышеве последний звонок звучал на кладбище

А в Коростышеве, что на Житомирщине — не до празднований. Последний звонок здесь звучит на кладбище.

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Среди гор свежих цветов и игрушек возвышаются три креста — 17-летнего Романа, 12-летней Тамары и 8-летнего Станислава из семьи Мартынюков. Обстреливая город, россияне убили детей ночью 25 мая. Одноклассники, учителя и друзья в трауре. И оставляют на могиле кусочек торта. Вчера у девочки должен был быть день рождения.

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