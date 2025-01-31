Последняя дорога с фронта домой: как "На щите" возвращаются погибшие воины ВСУ – щемящие истории

В Украине есть люди, которые делают все, чтобы погибшие украинские воины могли как можно быстрее вернуться домой, родные могли попрощаться, а незнакомые люди – остановиться и отдать честь.

Об истории одного из экипажей, выполняющих эту сложную задачу, в материале корреспондентки ТСН Наталии Нагорной.

ТСН отправилась из Донецкой области с эвакуационной группой "На щите". С Олегом Шибой и Тарасом Свистуном. Сколько у них было таких рейсов за последние несколько лет – и не сосчитаешь. И впереди их много.

Как происходит эвакуация "На щите"

"Один большой плюс, что мне сны не снятся, только один раз в год, это большой плюс. У нас уволился по возрасту, служил, возил тела. Он говорит сны – бирки, фамилии, тела", – говорит Тарас Свистун, член группы поиска и эвакуации "На щите".

Эвакуация тел погибших защитников

"Мне снится, очень много друзей, много друзей и знакомых погибло", – говорит Олег Шиба, член группы поиска и эвакуации "На щите".

Олег Шиба

Первая точка назначения по маршруту – один из местных моргов, где ждут побратимы, чтобы передать тела четырех погибших. Процессом оформления в морге руководит Марго – она контролирует, чтобы перед отправкой проверили каждого погибшего и их документы.

Здесь группа "На щите" узнает, что забрать придется не четырех, а семерых бойцов.

Богдан, офицер группы военно-гражданского сотрудничества, говорит, двое бойцов погибли во время штурма накануне, еще одного считали пропавшим, но нашли и забрали. Каждый возвращенный в таких условиях - это уже очень много.

"Труднее всего – это достать с поля боя. Не скажу, что какой-то из процессов более сложный, но самый рискованный – достать с поля боя, а бюрократический – относительно окончательного места захоронения", – говорит офицер военно-гражданского сотрудничества 3 штурмовой бригады Богдан Кулаков.

Богдан Кулаков

У морга дежурят военные, среди погибших – молодой командир их батальона, они едва сдерживаются.

Оформление в морге длится менее часа, но предстоит еще очень долгий путь. Раньше всех везли на экспертизу в Днепр. Но в последнее время маршрут – другой. Группа сделает остановку и некоторые тела перегрузят побратимам.

"Если бы все тела ехали на Днепр, то Днепр бы не справился. Сделали такой проект, волонтеры забирают тела на весь запад Украины", — говорит Тарас.

Загрузка тел защитников Украины

"Воз погибшего парня, отец говорит – едь медленнее, хочу с ним побыть"

Весь путь домой – это воспоминания. Их накопилось немало и каждое разбивает сердце: "Забирал мальчика, который был с 2006 года, сам из Мариуполя, он с оккупацией уехал. Возраст моего ребенка и погиб, 2006 год, а мама на оккупированной территории, вы представляете. Воз мальчика вместе с отцом, отец просил – поезжай медленнее, я хочу подольше с ним побыть".

Наш путь проходит через трассы, которые под огневым контролем врага, но наши спутники переживают не за себя.

Тарас и Олег родом из Львовской области. Дома были соседями. А на войне – стали побратымами. Когда в 2014 году Россия ворвалась в Украину, предприниматель Олег, заработанные деньги вложил в создание первого добровольческого госпиталя имени Пирогова. С начала же полномасштабного вторжения они присоединились к войску и группе поиска и эвакуации погибших "На щите".

"Мы с Олегом везли нашего побратыма домой, он один день воевал, один день, приехали, расселились и сразу. Так бывает в нашей жизни", — вспоминает Тарас.

Как прощаются с погибшими военными

В Днепропетровской области погибшых защитников передают волонтерам, которые продолжат этот путь уже на запад. Когда погибшие возвращались домой, это уже история не о том, как неимоверными усилиями вытащить и вывезти, а о том, как достойно встретить и попрощаться.

Трауный кортеж

В Тернополе о возвращении извещают сирены. На улицах останавливаются машины и люди, чтобы встретить своих защитников. Во Львове погибших отпевают в храме – перед ними встают на колени, прикладываются к закрытым гробам. После этого обязательна остановка возле Ратуши – чтобы остановился город. И трубач заиграл прощальную мелодию.

Сурмак играет последнюю мелодию во Львове

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН ИТОГИ 31 января. УДАР по Одессе! Пенсионная РЕФОРМА всколыхнула ВСЮ СТРАНУ!

Истории, от которых вы заплачете! День с экипажем, который возвращает павших героев домой

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