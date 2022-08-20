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Последняя фаза: Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в Альянс

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Последняя фаза: Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в Альянс

Фото: Associated Press

Это самое значительное расширение военного альянса с 1990-х годов в ответ на агрессию РФ в Украине.

Последняя фаза. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

Об этом 20 августа говорилось в сюжете ТСН.

Теперь их должны ратифицировать все члены НАТО. Американские протоколы будут храниться в депозитарии Североатлантического альянса, как и все ратификационные документы, полученные от других государств.

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический союз может стать самым быстрым за всю историю НАТО. Передумать и попроситься туда обе ранее нейтральные страны заставило агрессивное поведение России.

Напомним, 5 июля главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении их стран в Альянс.

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