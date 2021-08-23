Последняя неподконтрольна талибам провинция Афганистана бросила вызов: лидер сопротивления отказался сдатся

К племенному сопротивлению пристали и те афганские военные, кто еще не сдался талибам.

В стрельбе в аэропорту Кабула погиб по крайней мере один афганский военный, еще трех — ранены. Об этом прессе сообщили немецкие солдаты, которые вместе с афганцами и американцами удерживают международный аэропорт в захваченной талибами столицы Афганистана. Вокруг него до сих пор огромная толпа желающих уехать.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Без еды и воды, на раскаленном солнцем асфальте — они пытаются прикрыть хотя бы детей в импровизированных палатках. В руках у многих документы, которые они продвигают ближе к военным. Впрочем большинстве этого не хватит, чтобы вылететь, даже если с западными посольствами они сотрудничали годами. CNN сообщает, теперь в аэропорт пускают только жителей Соединенных Штатов и стран НАТО. Потому что через восемь дней стекает обещанный талибам соглашением дедлайн — и американцы оставить страну, а затем и аэропорт.

«Каждый американец, который хочет домой — попадет домой», — обещает Байден.

Британский министр обороны признал, что без Соединенных Штатов никто других с западных союзников в Афганистане не останется. Байден взамен не исключает, что дедлайн могут и подвинуть. Талибы — не согласны.

Новости мира: в аэропорту Кабула в стрельбе погиб по крайней мере один афганский военный

«Если они останутся здесь после 31 августа — это будет означать продолжение оккупации. Для этого нет нужды. Это создаст недоверие между нами. И вызовет ответную реакцию», — говорится в заявлении.

О родах, начавшихся в воздухе, на борту военного транспортника — сообщило американское командование. Командир самолета снизил высоту, чтобы у афганской роженицы было больше шансов родить без осложнений. На земле, на американской военной базе в Германии уже ждали врачи. Сейчас и с мамой, и с новорожденной девочкой все в порядке.

А талибы направили несколько сотен боевиков на северо-восток до последней непокоренной провинции Афганистана — Панджшер. Там вместе со своими людьми находится Ахмад Масуд, сын легендарного бойца сначала с Советским Союзом, потом — с Талибаном, Шаха Масуда. К племенному сопротивлению пристали и те афганские военные, кто еще не сдался талибам. На ультиматум сложить оружие в обмен на амнистию Ахмад Масуд не принял. Ранее он заявлял, что готов как к переговорам, так и к вооруженному противостоянию. С припасами сопротивления, сообщают некоторые местные СМИ, уже помогает Таджикистан.

И прямо сейчас в аэропорту Борисполь прибыл очередной — уже третий — эвакуационный самолет из Кабула. На нем 98 эвакуированных, лишь 27 украинский.

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