Последняя жительница Малой Токмачки убедила россиянина сдаться в плен и месяц выходила пешком вместе с бойцами ВСУ

Светлана Николаевна / © ТСН

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Бойцы 118-й механизированной бригады, проведшие на «нуле» 309 дней, во время выхода смогли эвакуировать последнюю жительницу села Малая Токмачка. Женщина пережила бомбардировки, преследование дронами и уличные бои, а однажды даже заставила оккупанта сдаться в плен Вооружённым силам.

Она решила уезжать только тогда, когда россияне разнесли её дом из КАБ. Вместе с бойцами 118-й бригады пенсионерка пешком выходила из Пологовского района — это длилось около месяца. Корреспондент ТСН Дарья Назарова встретилась с женщиной и её спасителями.

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На экране — штрихкод: это сбор на РЕБы, который объявили бойцы 118-й.

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Светлана Николаевна и военнослужащие Виктор и Юрий / © ТСН

Через реку и колючую проволоку по камышам: как проходила эвакуация

Светлана Подольская, переселенка из Малой Токмачки: «Это Витя, позывной — Виктор, — мы ближе, чем родные. Это Юра — позывной „Январь“».

Они не виделись около месяца. Светлана Николаевна угощает своих спасителей фирменными пирожками. Вспоминает: когда в конце октября эвакуировалась с ребятами из Малой Токмачки, о них могла только мечтать. Целый месяц женщина вместе с бойцами преодолевала опасный путь под российскими дронами.

Светлана Подольская, переселенка из Малой Токмачки: «И я на камышах через реку переплывала — ребята вот смеются, что я вот такая. Витя не бросает, с сумочкой я тащу с собой всё, чтобы было в чем переодеться. А я упаду — он меня поднимет. Запуталась в зарослях — он же не бросает, с автоматом, наклонился, вытащил мне ноги из тех зарослей».

В тот день они преодолевали всего километр-полтора пути и радовались, что не стали мишенями для дронов.

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Виктор и Юрий, военнослужащие 118-й ОМБр: «Куча сгоревших машин, НРК, джипы. Ещё была атака дронов, артиллерия, минометы, «Грады». Банку паштета весом 300 граммов — ножиком разделил по кусочку: нас там шестеро, шесть кусочков, два крайних — собачкам».

Пехотинцы провели на передовой 309 дней. И когда наконец появилась возможность уйти, на пути они встретили Светлану. Она была последней жительницей Малой Токмачки и просилась вместе с бойцами в Запорожье. С ней были ещё и две собаки.

Уговорила россиянина сдаться в плен и сажала огород под бомбами

«Николаевна» — как ласково её называют военные — пережила тысячи обстрелов, проникновение российских диверсионных групп в Малую Токмачку и уличные бои. Более того — одного из россиян она фактически убедила сдаться в плен.

Ахмед, пленный из РФ: «Бабушка подошла ко мне и попросила сдаться в плен военным. Поговорила с военными, потом подошла ко мне и говорит: „Они согласны“. И я пошёл к ним».

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Николайевна до последнего держалась за свой родной дом. Несмотря на обстрелы, в этом году ей удалось завести огород — так она пыталась сохранить привычный уклад жизни среди руин.

Светлана Подольская, переселенка из Малой Токмачки: «Козам нужно скосить траву, свиньям нужно кормить, уткам — все хозяйство. Пирожки надо испечь, я огород сажала — вот успела 6 рядов лука. Дом пока не разгромили, я ещё сидела, сторожила, я вам скажу: свинья, козы, куры. Свинья весила 400 килограммов — но она, наверное, сдохла».

Последней каплей стал удар авиабомбы по дому. Светлана начала собираться в Запорожье — там её давно ждала дочь, уехавшая ещё три года назад.

Ольга Цой, дочь Светланы: «Как ни уговаривали, как ни просили, но ничего. Она говорила: если бы дом разрушился раньше, то она бы уехала. А так — хозяйство, коровы, свиньи: половину сдали, половину оставили».

«Она скорее руководила нами, мы слушались её»

Пехотинцы, которые целый месяц выводили пенсионерку из «серой зоны», говорят: у неё железный характер. Шутят, что командиром в их группе часто была именно она.

И теперь, когда пехотинцы находятся на реабилитации, а женщина осталась в Запорожье, они по-прежнему звонят друг другу.

Светлана признается: каждую ночь мыслями она возвращается домой и мечтает туда вернуться. Сейчас в Малой Токмачке не осталось ни одного уцелевшего здания. Но, несмотря на все попытки врага захватить населенный пункт, он остается под контролем наших защитников.

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