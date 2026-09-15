Последняя жительница села-призрака: как чудом спасли женщину на Днепропетровщине (видео)

Спасение женщины на Днепропетровщине

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Эвакуация между ударами дронов. Из Богодаровки на востоке Днепропетровщины полицейские подразделения «Белый ангел» эвакуировали последнюю жительницу. Женщина незрячая и не может передвигаться самостоятельно — так что добраться до эвакомобиля не могла. А из-за угрозы ударов добраться до ее дому машиной копы не могли — поэтому пешком преодолевали несколько километров открытыми участками, а женщину вывозили на садовой коляске.

Корреспондентка ТСН Анастасия Неверная рассказала, в каких условиях спасают людей от разрушительного русского мира.

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Автомобиль мчится по разбитой дороге вдоль разбитых домов. Это Покровская община Синельниковского района — она на самом востоке области. Такие пейзажи здесь тянутся километрами. Уже больше года враг пытается стереть село за деревней.

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Данные населенные пункты обстреливаются враждебными РСЗО, КАБами дронами разного типа.

Через заминированные дороги, усеянные дронами-ждунами и постоянную угрозу с неба, до Богодаровки полицейским приходится без преувеличения прорываться. Там помощи ждет последняя жительница — пожилая маломобильная дама с инвалидностью по зрению. Сколько могут — белые ангелы едут на автомобиле. Далее открытый участок в несколько километров — одолевают пешком. Ехать слишком опасно.

Дамы, за которой приехали полицейские, самостоятельно почти не ходит, поэтому бойцы берут тележку, чтобы доставить старуху в машину. На пути — постоянная угроза налета ФПВ-дронов.

Село на Днепропетровщине

Наконец «Белые ангелы» находят нужный дом. Обессиленная женщина едва говорит.

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Она почти ничего не видит и едва двигается. Как месяцами жила сама под ежедневными взрывами — загадка. Последняя, кто остался в селе — она без раздумий соглашается на эвакуацию:

«Вы здесь остались одна в Богодаровке, вы последняя жительница, и, пожалуйста, берите ваши вещи будем идти».

Преодолеть обратный путь еще труднее. Коляску, на которую вложили бабушку, полицейские везут по очереди. И постоянно следят, что в небе.

На гору коляску тянут уже вдвоем. Бабушка крепко держит сумку с вещами, ее собирала в считанные минуты.

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Спасение женщины на Днепропетровщине

Каждый такой выезд в серую зону крайне рискован для экипажа. На этот раз обошлось без ранений.

В настоящее время эвакуация объявлена уже с 8 общин Синельниковского района области. Продолжается она весной прошлого года. С тех пор свои дома покинули более 50 тысяч жителей. Во многих селах, как в Богодаровке, жителей не осталось вообще.

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