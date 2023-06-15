"Последствия аварии на ЧАЭС вылезают сейчас": онкодиспансер из оккупированной Кременной переехал на Ровенщину, где лечит и оперирует тысячи пациентов

из-за войны, которую развязала Россия, медучреждение переезжало в 2014 году из Луганска в Кременную, оттуда снова пришлось ехать в прошлом году.

Спасать онкопациентов несмотря ни на что удается медикам Луганского онкологического диспансера. Год назад уже второй раз они были вынуждены покинуть родные стены в Кременной из-за российской оккупации. Впрочем, нашли силы релоцироваться на запад, в городок Сарны Ровенской области. Ежемесячно врачи принимают около тысячи онкопациентов и проводят до сотни операций. В медучреждение едут люди со всей страны.

Евгений Хамчич возглавил диспансер за месяц до начала войны. Он приложил усилия, чтобы не потерять коллектив и перевезти специалистов в Ровенскую область после вторжения.

"Это было так, может, сумбурно. Но я понимал, если мы не будем работать, то финансировать нас просто за то, что мы есть, такое заведение, никто не будет. Нужно было что-то делать. И мы одни из первых начали. Ровно год назад мы оказались уже в городе Сарны”.

Директор диспансера Евгений Хамчич/Фото: Луганский областной клинический онкологический диспансер

Врачей "собирали" по всей стране

Сейчас в диспансере работает 115 человек. Среди них почти половина – переселенцы из Луганской области. Генеральный директор рассказывает ТСН.ua, что сначала врачи разъехались по всей стране, убегая от российской оккупации.

“Когда я все это начинал, я понимал, что неработающий медицинский работник, будь то хирург, химиотерапевт, медсестры – любой специалист, если они не работают по специальности, они перестают быть специалистами. Или они находят место работы в другом заведении. Поэтому моя цель была сохранить коллектив, чтобы мы все вместе вернулись домой”.

Коллектив диспансера/Фото: Луганский областной клинический онкологический диспансер

Регион для релокации выбрали по совету руководства департамента здравоохранения Луганской ОВА. Сначала диспансер открылся в Ровно, однако им было тесно вместе с областным онкологическим центром в одном городе. Тогда выбрали Сарны, расположенные в 100 километрах оттуда.

“Люди, чтобы добраться до Ровно, должны были проехать до 200 км. А Сарны находятся где-то в середине этого пути. И потому мы здесь. И для местного населения удобно добираться, и для приезжающих. Наши переселенцы едут сначала в Ровно, а затем в Сарны”.

Коллектив диспансера получает гуманитарную помощь/Фото: Луганский областной клинический онкологический диспансер

Все оборудование осталось на оккупированной территории

Директор говорит, что местное руководство помогло с помещением и поиском жилья сотрудникам. Перевезти медицинское оборудование из Луганской области, к сожалению, не удалось. Потому его пришлось приобрести. С этим помогли украинские и польские благотворители. Однако медики забрали с собой много химиотерапевтических препаратов, крайне необходимых для пациентов.

В центре оказывают онкологическую помощь – это и химиотерапевтическое лечение, хирургия, маммология, гинекология. Врачи, в частности, оперируют опухоли головы и шеи. Количество услуг в диспансере такое же, как было до релокации в Ровенскую область. Евгений Хамчич говорит, что местных пациентов, к сожалению, очень много.

Коллектив диспансера/Фото: Луганский областной клинический онкологический диспансер

"Скорее всего, это последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Так как тогда радиоактивное пятно пошло именно на этот регион, эти последствия вылезают и сейчас. Патологии онкологические, страдает и щитовидная железа и желудочно-кишечный тракт, молочная железа, гинекология, неврология – по всем направлениям обращаются. Может, немного меньше, чем в нашем регионе, когда мы были на Донбассе, онкологических патологий легких. Они менее поражены. А все другие направления, к сожалению, очень много пациентов".

Пациенты едут из разных уголков страны

Сейчас медики работают в нескольких помещениях Сарненской больницы. Но им этого уже мало. Недавно руководство онкодиспансера попросило у местных властей выделить еще помещение. Сейчас идет процесс заключения договора. Им обещают предоставить еще около 400 квадратных метров.

“К нам едут и обращаются как переселенцы, так и едут со всей Украины. Переселенцы и наши луганчане, потому что знают качество, которое предоставляют наши врачи, знают какое у них отношение. Также готовы приезжать из Закарпатья, Киева, едут именно к нам. Ну и тоже местное население нам доверяет свое здоровье, свою жизнь. Они видят, как мы относимся к своей работе, поэтому доверяют”.

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На странице больницы в Facebook пациенты пишут слова благодарности. Врачей называют отзывчивыми, человечными и заботливыми. Жительница Киева Ирина рассказывает ТСН.ua, что в диспансере медики поставили диагноз ее маме и успешно прооперировали. Вскоре на операционный стол попала уже она сама.

“Буквально за два месяца до моей операции в стенах этого диспансера была сделана операция и моей маме. У нее обнаружили проблемы со здоровьем, она довольно долго ходила по разным врачам и пыталась понять, что именно делать в ее ситуации. И именно здесь ей дали адекватный диагноз, сказали, что нужно делать в этой ситуации, как лучше и тому подобное. Она прошла весь операционный период, после чего спустя два месяца в стены этого диспансера попала и я. Поэтому у нас такая, я бы даже сказала семейная общая история, и я свою благодарность и свое восхищение этими врачами уже могу прям умножить на два”.

Уцелело ли помещение онкодиспансера в Кременной Луганской области, медикам, к сожалению, неизвестно. Однако директор Евгений Хамчич говорит, что хочет вернуться домой всем коллективом. В освобожденный от оккупантов украинский город.

Коллектив диспансера/Фото: Луганский областной клинический онкологический диспансер

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