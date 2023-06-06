Последствия боевых действий на Белгородщине: оккупанты ослабят важное направление

По мнению эксперта, оккупанты перебросят в Белгородскую область больше 10 тысяч военных. Но это не так много, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы обезопасить российскую границу, три области – Брянскую, Курскую и Белгородскую, а это несколько сотен километров, Кремлю надо туда перебросить около 100 тысяч военнослужащих.

О последствия боевых действий на Белгородщине в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По словам эксперта, сейчас, накануне или в процессе нашего контрнаступления, оккупанты не могут себе позволить перебросить с оккупированных территорий столько войск.

Свитан считает, что сейчас Кремль пытается какими-то, в основном внутренними структурами, "залатать эти дырки" в Белогородской области.

"Но Росгвардия беспомощна против танков, на которых заходит Русский добровольческий корпус. Потому я думаю, что в ближайшее время они будут принимать решение о переброске некоторых частей на Белгородщину, скорее всего, с Луганского направления, с Валуек может быть, может быть из-под Купянска", – предположил эксперт.

По мнению полковника, оккупанты перебросят в Белгородскую область больше 10 тысяч военных.

"Но не обойтись им там несколькими бригадами Росгвардии, они разбегаются перед наступающими российскими войсками (добровольцами РДК и ЛСВ – Ред). Я думаю, больше 10 тысяч человек будет переброшено. Это хороший задел для вывода российских войск с нашего направления. А дальше, исходя из замысла главкома (Залужного – Ред.), будет приниматься решение на дальнейшее наше движение в районе Луганского направления", – говорит Свитан.

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"Это одна из причин, как ОПГ Пригожина убежать от линии фронта, из того же Бахмута. Они понесли очень большие потери в районе Бахмута, им сейчас важно уйти от серьезных боестолкновений с наступающими украинскими войсками, иначе они просто прекратят свое существование. Потому это один из механизмов, как убежать с линии фронта из-под разгрома", – объяснил эксперт.