Последствия Чернобыля: как из-за трагедии на АЭС в Украине произошла вспышка страшной болезни

В Украине произошла вспышка рака щитовидной железы

В Украине из-за трагедии на Чернобыльской АЭС увеличилось количество заболевания раком щитовидной железы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Как возросло количество больных раком щитовидной железы

«Это архив, в котором хранятся медицинские карты детей, начиная с 86 года. Медицинскую документацию хранит Национальный научный центр радиационной медицины, созданный после Чернобыльской катастрофы. До 86 года в Украине не было адекватной диагностики, и известно было о единичных случаях рака щитовидной железы — среди киевских детей до аварии вообще не регистрировалось ни одного случая этого заболевания», — говорит Ирина Маркевич.

В результате крупнейшей ядерной аварии в мире произошла утечка различных изотопов, в том числе радиоактивного йода.

Щитовидной железе для выработки гормонов нужен йод, и она не разбирает, какой микроэлемент поглощать — чистый или радиоактивный. Наиболее чувствительными к этому были дети.

Ученые из Японии и США прогнозировали, что последствия украинское население почувствует через 8-10 лет после аварии. Однако первая вспышка онкозаболеваний у детей, говорит кандидат медицинских наук Ольга Копылова, случилась через 4 года после аварии.

«Именно вспышка была 90 — 92, эти годы», — говорит она.

Ольга перебирает медицинские карты детей. Тогда в Украину из-за границы привезли первые УЗИ-аппараты для диагностики, которых не было в наших медицинских учреждениях.

Она до сих пор помнит одного из первых пациентов, с которого начался рост детского рака щитовидной железы.

«Есть такой Ракитнянский район, Старое Село, и приехал к нам первый мальчик. Рябошиц Коля. Ему было 7 лет. В 92 году прошло 6 лет после аварии», — говорит кандидат медицинских наук Ольга Копылова.

Коле удалили щитовидную железу. А тогда один за другим из Старого Села стали доставлять детей, которым на момент аварии было от 2 месяцев до 7 лет.

«За эти 4-5 месяцев к нам из одного села приехало 8 детей, и у них всех был рак щитовидной железы… Представьте, на 1000 детей — 8 раков щитовидной железы», — говорит медик.

Как распространялась радиация в Украине

Распространение радиации в апреле 1986 было неравномерным. Радиоактивное облако накрыло Украину, Беларусь, Россию, часть Европы. Загрязнение территории зависело от погодных условий, которые сложились в первые дни после взрыва реактора. По сообщениям советских и западных ученых — именно Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения. Старое село, что на Ровенщине, именно на границе с Беларусью. Оно до сих пор остается зоной радиационного загрязнения и подпадает под мониторинг.

Руководитель лаборатории, где могут измерить и внешнее, и внутреннее излучение человека, показывает грибы, которые были собраны в том районе в прошлом году.

«Грибочки собраны у нас там, 4 населенных пункта: Старое село, Дроздынь, Переходичи и Вежица из-за высоких коэффициентов переходов, да, там дозы облучения одни из самых высоких оставались. Если бы человек съел эти грибочки, то он бы имел такой пик цезия, поэтому загрязненные продукты там есть», — говорит руководитель лаборатории счетчиков излучения человека Национального центра радиоактивной медицины Валентина Василенко.

Ривненщина к тому же — традиционная зона йододефицита.

Украина из-за Чернобыльской трагедии превратилась в страну с большим количеством больных детей

При этом ещё в 60-х годах XX века была разработана концепция йодопрофилактики на случай ядерной аварии. Это когда население принимает чрезвычайно высокую дозу йодида калия, чтобы насытить щитовидную железу обычным йодом и заблокировать поглощение радиоактивного. Но власти СССР в первые, самые важные для профилактики дни, скрывали информацию о взрыве на реакторе. Йодопрофилактику вовремя не провели, а слухи о необходимости употребления йода приводили к случаям ожогов пищевода, поскольку йод просто пытались пить. Так Украина, где до Чернобыльской катастрофы фиксировались единичные случаи рака щитовидной железы, превратилась в страну с беспрецедентным количеством больных детей.

Их начали регистрировать в начале 90-х. Пик пришелся на 1996 год и держался до 2000-х. За этот период было прооперировано по поводу рака щитовидной железы более 6 тысяч детей и подростков до 18 лет.

Это были первые последствия Чернобыльской катастрофы, которые удалось измерить и зафиксировать на конец 90-х годов прошлого века.

Какие последствия Чернобыля переживает Украина сегодня

Александр Товкай — руководитель научного центра эндокринной хирургии, считает, что сейчас мы переживаем отдаленные последствия катастрофы 40-летней давности.

«Если мы сейчас возьмем ту когорту, которая тогда была детьми, она сейчас занимает наибольший процент составляющей оперативных вмешательств», — говорит директор Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины Александр Товкай.

Господин Александр моется перед операцией. Его ждет рутинное вмешательство — подозрение на рак щитовидки.

«На момент аварии на Чернобыльской станции ей было 13 лет — это ребенок Чернобыля», — говорит он.

На операционном столе Оксана В 2007 году ей уже частично удаляли щитовидную железу из-за новообразования. Сейчас удаляют всю железу, а также в близлежащих лимфатических узлах экспресс-гистология показывает раковые клетки.

Ее первая операция на щитовидной железе была в 34 года.

«Мне тогда так и сказали: вы дитя Чернобыля, и это последствия этой трагедии», — говорит женщина.

В день аварии она с родителями была на природе — жарили шашлыки на Оболони. А уже через несколько дней родители не выпускали ее из дома. Ей тогда было 13, и ребенком она не понимала, что происходит.

Только через неделю их всем школьным классом вывезли из Киева в тогдашний Жданов — ныне Мариуполь — на все лето. Рядом в палате с Оксаной — ее дочь. Алена тоже после операции на щитовидной железе. Ей ровно столько, сколько было маме во время первой операции — 34 года.

Как выявляют рак щитовидной железы

95% пациентов с раком щитовидной железы выздоравливают, если опухоль диагностирована на раннем этапе. Сейчас врачи с помощью техники нового поколения обнаруживают образования величиной в миллиметр.

Среди всех оперативных вмешательств, которые проводятся в этом заведении, 71% — это рак щитовидной железы. И это абсолютный рекорд, начиная с 90-х годов прошлого века. На рост количества больных украинцев раком влияет загрязнение среды, влияние радиации и современные возможности медицины выявлять даже микроскопические опухоли. Но это только один из аспектов влияния Чернобыльской аварии на здоровье украинцев, который был лучше всего исследован и научно подтвержден.

