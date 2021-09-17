Последствия коронакризиса: почему в Украине дорожают продукты и что будет с ценами к концу года

Хотя потребительские цены в годовом измерении выросли на 12,2%, пик инфляции еще впереди.

В Украине продолжают расти цены на продукты: уже второй месяц в Украине инфляция в годовом измерении составляет более 10%, а рост стоимости продовольствия — более 12%. Хотя в августе индекс потребительских цен остался на уровне июля, это связано исключительно с сезонным удешевлением овощей и фруктов.

Чтобы замедлить темпы инфляции, на прошлой неделе Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 8% до 8,5%. Ожидается, что за счет этого вырастут проценты по кредитам, доходность от государственных ценных бумаг, а также замедлятся темпы потребительского кредитования, что положительно повлияет на ценовую ситуацию.

В мире ситуация еще хуже. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), индекс потребительских цен в годовом измерении вырос 32%. Уже сейчас аналитики прогнозируют, что инфляция будет значительно дольше и выше, чем ожидалось — таковы последствия коронакризиса и реакции на него со стороны правительств Европы и США.

ТСН.ua разбирался, почему в мире существенно дорожает продовольствие и что будет в ближайшее время с ценами в Украине.

«Лишние» деньги — не всегда хорошо

В конце августа стало известно, что инфляция в зоне евро выросла до десятилетнего максимума и составила 3% против 2,2% в июле этого года. Это значительно больше, чем ожидалось (2,7%) и далеко от цели в 2%, которую ставил Европейский центробанк. Такой рост потребительских цен был вызван увеличением затрат на энергоносители и продукты питания.

Парадоксально, но стремительная инфляция не является непосредственным следствием коронакризиса. Даже наоборот, как объясняют аналитики, пандемия COVID-19 уменьшила потребление, в результате чего наблюдалась дефляция, то есть укрепление валют по всему миру.

Однако, еще в прошлом году, в разгар кризиса, крупные игроки решили «лечить» собственные экономики, вливая огромные суммы неподкрепленных денег. Причем, речь идет даже не о миллиардах долларов: США на поддержку экономики выделило более 2 трлн долларов, Европа — около 1,8 трлн евро, Япония — чуть более 1 трлн долларов.

«Правительства выделяли финансовую помощь гражданам, бизнесу, вводили налоговые льготы. В результате деньги попадали на финансовые рынки: мы видим рост акций, цен на газ (почти до 1000 долларов за тыс. куб. м), металлы, руду, зерно, биткойн (до 60 тыс. долларов). Далее деньги начали перетекать и на потребительские рынки. То есть, граждане получили эти деньги на руки», — объясняет в комментарии ТСН.ua президент Инвестиционной группы« Универ»Тарас Козак.

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По его словам, мировая инфляция была вызвана двумя факторами. Во-первых, выросла себестоимость продукции, если цены на газ и сырье — высокие, то и продукция становится дороже. Во-вторых, у конечных потребителей стало больше денег, они покупают больше товаров, а чем больше спрос — тем выше цены.

В то же время, как объяснил в комментарии ТСН.ua член «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин, рост цен на продукты питания, который наблюдается в этом году, также связан с экономической политикой Китая, который в начале года взялся пополнять свои продовольственные резервы перед очередной волной COVID-19.

«Мир — это рынок. Если Китай в начале этого года вышел с огромным спросом, чтобы нарастить свои резервы перед очередной волной пандемии, то несомненно цены будут расти. В результате, выросли цены на кукурузу, масло подорожало почти на 70%. Рынок это соотношение спроса и предложения: если спрос растет, мгновенно вырастает и цена», — говорит специалист.

Почему в Украине дорожают продовольственные товары

В Украине ситуация с инфляцией заметно отличается от ситуации в мире — и по темпам, и по причинам ее ускорения. К примеру, в отличие от Европы и США, украинское правительство не тратило миллиарды долларов на стимулирование экономики и не вводило налоговых льгот, направляя средства преимущественно на строительство дорог.

По словам Олега Пендзина, основным драйвером инфляционных процессов в Украине является подорожание продуктов питания, которое в годовом измерении составило 12,2%.

К примеру, цены на сахар выросли на 91,2%, на подсолнечное масло — 75,6%, на яйца — на 51,8%. Единственные товары, которые за год потеряли в цене, - это овощи (-8,1%) и фрукты (-9%). При этом, цены на коммунальные услуги и транспорт в августе не демонстрировали стремительного роста (поднялись на 0,6% и 0,8% соответственно), а одежда и обувь — наоборот, подешевела на 3%.

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Рост цен на продовольствие в Украине связан с ростом цен на мировых рынках: украинским экспортерам нет смысла продавать свои товары по дешевке в Украине, если можно продать по высоким ценам за границу.

«Да, то, что цены на экспортную продукцию выросли — хорошо для Украины. Но надо понимать, что это автоматически влечет за собой и рост цен на промышленную продукцию. Доход от роста цены на аграрную продукцию получают агрохолдинги. То есть, от высоких цен выигрывает ограниченное количество компаний, а расплачиваются — все потребители», — говорит Олег Пендзин.

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Как объясняет Тарас Козак, второй причиной высоких темпов инфляции является рост заработной платы, которое в годовом измерении составляет около 20%.

«Украинцы выезжают работать за границу. Чтобы их тут как-то сдержать, предприниматели вынуждены поднимать зарплату своим работникам, ведь иначе не будет кому работать», — говорит специалист.

И третья причина роста потребительских цен в Украине — так называемая импортируемая инфляция. «Условно говоря, если цены на iPhone растут на Западе, они растут и в Украине», — объясняет Тарас Козак.

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По словам Олега Пендзина, впервые в долларовой зоне инфляция достигла 5,5% годовых, хотя была максимум на уровне 1%. И это уже докатилось до Украины: в мире дорожают энергоносители и сырьевые товары, соответственно, растут цены и у нас.

Специалист отмечает, что инфляцию в Украине несколько сдерживает правительство, ограничивая цены на электроэнергию и газ для населения.

«Государство формально сделало для населения дешевые энергоносители. Но по сути это ничего не меняет: промышленность покупает дорогие энергоносители, и мы, потребители, рано или поздно оплатим это из собственного кармана, когда будем покупать товары, произведенные промышленными предприятиями», — объясняет Олег Пендзин.

Что будет с ценами в конце года

Специалисты прогнозируют пик инфляции в Украине в сентябре и октябре этого года. Далее же, как ожидают в Нацбанке, инфляция замедлится до однознакових уровней, а в 2022 году постепенно вернется к 5% годовых. Замедление темпов роста потребительских цен в конце года специалисты объясняют эффектом от повышения учетной ставки НБУ.

«НБУ регулирует потребление через ставку рефинансирования. Чем она выше, тем больше проценты по кредитам (например, потребительские кредиты сейчас растут бешеными темпами), и, соответственно, будет меньше желающих их брать. Кроме того, выше будет ставка по депозитам. Также ожидается, что возрастет доходность государственных ценных бумаг — ОВГЗ будут приносить более высокий доход. То есть, повышение учетной ставки должно повлиять на потребительские рынки и несколько замедлить инфляцию», — объясняет Тарас Козак.

Однако, по словам Олега Пендзина, на темпы инфляции повлияет урожай — причем, не только в Украине, а в мире в целом. Ведь дефицит зерна в условной Франции будет способствовать повышению цен на мировых рынках, что автоматически повлияет на цены и в Украине.

«Ожидания в действительности не являются хорошими. Если осенью будет очередная волна пандемии, бизнес в мире снова ляжет. А если это произойдет — экономическая ситуация ухудшится во всех странах мира. Сырьевые рынки будут падать, в Украину будет поступать меньше валюты, а цены на товары — будут расти», — заключает специалист.

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