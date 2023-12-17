Последствия мобилизации: вместо мужчин 500 женщин на Днепропетровщине начали работать в шахтах

Женщины не выполняют тяжелую физическую работу. После обучения управляют оборудованием в подземелье.

Полтысячи женщин вместо мобилизованных мужчин на Днепропетровщине начали работать в шахтах. Их впервые допустили к работам на участках по добыче угля. Это произошло после полномасштабного вторжения, когда тысячи горняков ушли воевать.

Как это изменило работу шахт, говорится в ТСН.

Свое привычное платье двадцатилетняя Карина меняет на спецовку – для подземелья. Ее путь к рабочему месту – вглубь земли на 370 метров. Это высота дома почти на сто пятьдесят этажей.

"Представляла себя как в лифте небоскреба", – вспоминает Карина свой первый спуск в подземелье. И уверяет, что не испытывала страха.

Она живет в селе под Павлоградом, училась на швею, работала няней, но с официальной работой было плохо. О работе на шахте Карина узнала от друзей.

Теперь Карина – машинистка подземных установок. Учеба длилась полтора месяца. Управление освещением или запуск конвейера. Смена длится шесть часов. Ее родители – ветеринар и домохозяйка – о новой профессии дочери поначалу не знали.

"Не хотела, чтобы они волновались, пытались отказывать, что это опасно. Но реакция меня удивила. Они, напротив, обрадовались мне", — вспоминает девушка.

Елена запускает оборудование, которое доставляет материалы дальше шахтерам или вывозит добытый уголь.

Здесь – в самых тяжелых условиях работают только мужчины. Женщин к добыче угля не допускают.

Только на этом участке сорок шахтеров ушло на войну. Руководитель говорит, что первым согласился взять на работу женщин. Теперь у него семь работниц.

"Не скажу, что это верно. Мужчина должен работать в шахте. Здесь глубоко, темно, опасно. Но из-за отсутствия полного количества в коллективе девочки очень помогают. Они сами себя проверяют еще раз. Они очень ответственно подходят к работе", — отмечает. руководитель.

С появлением женщин мужчины стали вежливее и скорректировали лексикон, признают на участке.

В перчатках с цветочками и макияжем, несмотря на пыль Елена управляет оборудованием уже более полугода. Это его первая работа в жизни. Мать троих детей пошла сюда после того, как муж отправился в армию.

"Я просто не смогла сидеть дома. Мне очень хотелось чем-то помогать, быть полезной для страны. Помочь нашим мужчинам, потому что сейчас им очень тяжело. Хоть разорвись, да? И здесь надо быть, и там надо быть – на фронте", – рассказывает она.

Более трех тысяч мужчин из этих шахт мобилизовано. Руководство объясняет: решились допустить женщин к подземным работам, когда увидели, сколько украинок добровольно ушло воевать.

Работницы надеются: мобилизованные коллеги вернутся живыми и здоровыми с войны. Но большинство готово и после победы остаться работать под землей.

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Вместо мужчин полтысячи женщин на Днепропетровщине начали работать в шахтах